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    Svet

    Revolut je razkril podatke 680 uporabnikov, izsiljevalci grozijo z objavo

    Identiteta izsiljevalcev in avtentičnost domnevno objavljenih dokumentov za zdaj nista uradno potrjeni.
    Incident se je zgodil v času močne širitve Revoluta.  FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Galerija
    Incident se je zgodil v času močne širitve Revoluta.  FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    R. I.
    15. 9. 2026 | 12:10
    15. 9. 2026 | 12:29
    5:05
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    Revolut je po lažnih uradnih zahtevah, poslanih z e-poštnega računa državne institucije, nepooblaščeni osebi predal osebne podatke 680 uporabnikov. Med morebitno izpostavljenimi podatki so domači naslovi, dokumenti za identifikacijo, bančni računi in podatki o transakcijah, poroča Index.hr.

    Napadalci zdaj grozijo z objavo, britanski regulator za varstvo podatkov pa je že sprožil preiskavo, poroča Financial Times. Revolut navedb o višini zahtevane odkupnine še ni potrdil.

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    Revolutova misija zavladati bančništvu

    Po trditvah, ki se širijo po družbenih omrežjih in specializiranih medijih, domnevni storilci zahtevajo kar 10.000 bitcoinov, kar je trenutno približno 670 milijonov evrov. Revolut tega zneska, identitete izsiljevalcev in verodostojnosti podatkov, ki so jih domnevno začeli objavljati, ni potrdil.

    Domnevni storilci zahtevajo kar 10.000 bitcoinov, kar je trenutno približno 670 milijonov evrov. FOTO: Tyrone Siu/Reuters
    Domnevni storilci zahtevajo kar 10.000 bitcoinov, kar je trenutno približno 670 milijonov evrov. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

    Revolut je sicer že prej potrdil, da je nepooblaščeni osebi predal podatke uporabnikov, potem ko je prejel lažne zahtevke, poslane z legitimne e-poštne domene ene od državnih ustanov.

    Po novih informacijah Financial Timesa je napadalec uporabil pravi e-poštni račun državne ustanove, do katerega je prišel že prej. Revolut je verjel, da gre za legitimne uradne zahtevke, in zato predal zahtevane informacije.

    Obseg razkritih podatkov ni bil enak za vse prizadete uporabnike. Odvisno od uporabnika so bili lahko izpostavljeni domači naslov, fotografija za preverjanje identitete, kopije osebnih dokumentov, številka bančnega računa in podatki o transakcijah z bitcoini.

    Na hrvaškem Indexu so zapisali, da je bilo pred tem objavljeno tudi, da so bili med izpostavljenimi podatki lahko, recimo, še datum rojstva, e-poštni naslov, telefonska številka, kopija potnega lista ali vozniškega dovoljenja, bančni izpiski, IBAN in zgodovina transakcij.

    Revolut je po prvotni preiskavi kontaktiral oškodovane osebe.

    Britanski regulator sprožil preiskavo

    Britanski urad informacijskega pooblaščenca (ICO), regulator, pristojen za varstvo osebnih podatkov, je sprožil preiskavo, potem ko je Revolut prijavil incident.

    Revolut je naslov, s katerega so prihajali lažni zahtevki, blokiral, hkrati pa obvestil policijo, državno ustanovo, katere račun je bil uporabljen, in pristojne regulatorne organe. Podjetje trdi, da njegovi sistemi niso bili tarča napada in da sredstva uporabnikov niso ogrožena.

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    Zakaj Slovenci še vztrajamo pri 'naših' bankah, če sta Revolut in N26 cenejša?

    Med prizadetimi je Mark Karpelès, nekdanji direktor propadle kriptomenjalnice Mt. Gox. Potrdil je, da je od Revoluta prejel obvestilo, po katerem bi bili lahko razkriti njegovi bančni izpiski, IBAN, podatki o izplačilih in celotna zgodovina transakcij, vključno s tistimi, povezanimi z bitcoini.

    Grožnje o razkritju podatkov

    Osebe, ki trdijo, da stojijo za incidentom, so menda zagrozile, da bodo vsak dan, dokler Revolut ne plača odkupnine, objavljale nove podatke. Identiteta izsiljevalcev in avtentičnost domnevno objavljenih dokumentov za zdaj nista uradno potrjeni.

    Incident se je zgodil v času močne širitve Revoluta. Podjetje s sedežem v Londonu namreč navaja, da ima več kot 80 milijonov uporabnikov po vsem svetu in kot banka posluje v več kot 30 državah. Pred kratkim so se razširili še na trge Indije, Mehike, Francije in Združenih arabskih emiratov.

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    V tujih bankah imamo 4 milijarde evrov

    V začetku septembra je ameriški Urad nadzornika valute (OCC) podjetju izdal pogojno odobritev za ustanovitev nacionalne banke v ZDA, katere začetek poslovanja predvidevajo za prvo polovico leta 2027. Informacije o e-pošti, ki jo je Revolut poslal uporabnikom pozno v petek, je objavil znani raziskovalec kriptovarnosti ZachXBT, še piše Index.hr.

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    Bi imeli bančništvo po meri?

    Navaja tudi, da se zdi, da so bili tarča napada uporabniki z visoko neto vrednostjo premoženja. Uhajanje podatkov prihaja tudi v časovnem obdobju, ko Revolut po neuradnih informacije razmišlja o vstopu na borzo (IPO).

    Ta poteza bi lahko še dodatno dvignila vrednost podjetja na kar 200 milijard dolarjev, kar je občuten porast v primerjavi s zasebno oceno 75 milijard dolarjev iz novembra. Fintech obenem širi svoj bančni vpliv po Evropi in svetu, v zadnjih mesecih pa si je zagotovil bančni licenci v Franciji in Združenem kraljestvu.

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