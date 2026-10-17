Tudi vse več Evropejcev živi v strahu pred revščino

»Na tem svetu so nekateri ljudje tako lačni, da se jim bog nikakor ne more prikazati drugače kot v obliki kruha.« Na svetovni dan boja proti revščini, ki ga Združeni narodi zaznamujejo prav na današnji dan, se vedno spomnim besed Mahatme Gandhija. Te dni se mi je sicer zdelo, da se z vsakim, ki ga srečam, preveč pogovarjam o umetni inteligenci (UI), vojnah z brezpilotniki, ceni dizelskega goriva in električnih avtomobilih, na kratko povedano, o vsem, kar se nam zdi preveč pomembno, še preden nam je povsem razumljivo. Celo o pesništvu smo se veliko pogovarjali. Morda zato, ker je letos Nobelova nagrada za književnost pripadla kanadski pesnici, ali pa zato, ker je umrl rock pesnik Goran Bare, pri čemer so njuni verzi nadomestili solze, kajti za takšnimi ljudmi se ne joče, temveč se prepeva ...