Reza Pahlavi, iranski princ v eksilu

Sin zadnjega iranskega šaha je že desetletja obraz iranske opozicije v izgnanstvu. Protirežimske demonstracije spremlja iz ZDA.

Medtem ko so protirežimske demonstracije zajele državo z 90 milijoni prebivalcev, je med številni protestniki slišati tudi vzklike: »Džavid šah, Reza šah«, naj živi kralj, kralj Reza! Mož, čigar ime skandirajo na ulicah Teherana in drugih iranskih mest, je Reza Pahlavi. Proteste spremlja iz ZDA, kjer že pol stoletja živi v eksilu. Velja za osebnost, ki združuje številne protestnike, a vsi ne podpirajo vrnitve njegove družine na oblast. Podpora odstavljeni monarhiji je v Iranu sicer kaznivo dejanje. Življenje v eksilu Rezi Pahlaviju (65) je bilo ob rojstvu namenjeno, da bo kralj. Kot najstarejši sin šaha (vladarski naziv, ki so ga v preteklosti uporabljali za vodilne osebnosti iranskih monarhij) Mohameda Reze Pahlavija (1919–1980) in njegove žene Farah je bil uradno imenovan za ...