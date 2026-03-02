Reza Pahlavi si želi, da Evropa podpre vojaško kampanjo v Iranu

Izgnani iranski »princ« Reza Pahlavi poziva evropske voditelje, naj podprejo vojaško kampanjo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in prizadevanja za zamenjavo islamske republike z demokracijo, piše Politico.

Pahlavi, sin zadnjega iranskega šaha, ki je bil izgnan v revoluciji leta 1979, trdi, da se režim ajatol sesuva po dveh dneh bombardiranja izraelskih in ameriških sil, v katerih so umrli vrhovni voditelj Ali Hamenei in njegovi najvišji poveljniki.

Reza Pahlavi FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Začetni odziv Evrope je bil po njegovem mnenju razdeljen in previden. V pogovorih za Politico je Pahlavi pozdravil nedavne poteze EU za uvrstitev iranske Revolucionarne garde (Islamic Revolutionary Guard Corps) na seznam terorističnih organizacij, a poudaril, da mora Evropa iti dlje.

Združen napad ZDA in Izraela na suvereno državo je opisal kot »humanitarno reševalno misijo, ki bo rešila številna življenja« ter pozval evropske države, naj podprejo spremembo režima v Iranu.

Pahlavi se ponuja kot voditelj prehodne administracije in »most do demokracije«. V zadnjih tednih je menda v stikih z Belo hišo in obljublja, da bi se po sprejetju nove ustave umaknil. Njegova vloga ostaja sporna. Monarhija Pahlavijev je za številne Irance simbol represije, kritiki pa njegovim privržencem očitajo ustrahovanje drugače mislečih.

Evropske vlade so sprva pozivale k zadržanosti in opozarjale na tveganje širše vojne ter sporno zakonitost napadov. Francoski predsednik Emmanuel Macron je stopnjevanje konflikta označil za nevarno. Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo so Iran pozvale k vrnitvi k pogajanjem o jedrskem programu.

V nedeljo so se začeli kazati znaki spremembe stališč. Britanski premier Keir Starmer je napovedal, da bo Združeno kraljestvo dovolilo uporabo svojih letalskih baz ameriškim silam, medtem ko sta Francija in Nemčija izrazili pripravljenost na omejeno obrambno sodelovanje. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je v izjavi dejala, da podpira spremembo režima.