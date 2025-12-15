Legendarnega režiserja Roba Reinerja in ženo Michele našli mrtva

Legendarnega hollywoodskega režiserja Roba Reinerja in njegovo ženo Michele Reiner so našli mrtva, je dejal predstavnik družine. Detektivi z losangeleške policije smrti še preiskujejo, šlo pa naj bi za domnevni umor.

Eden izmed držinskih članov je obiskal dom Reinerjevih v Brentwoodu, kjer ju je našel mrtva, je po navedbah CNN razkril vir iz vrst organov kazenskega pregona. Neznani osumljenec naj bi par usodno napadel z nožem. Reiner je bil star 78 let, njegova žena pa 68 let.

Glede na poročanja nekaterih tujih medijev naj bi bil glavni osumljenec v primeru njun sin.

Rob Reiner je režiral tudi kultni film This is Spinal Tap iz leta 1984. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Reiner je bil ameriški režiser, producent, igralec, scenarist in politični aktivist. Rodil se je 6. marca 1947 v Bronxu v New Yorku. V sedemdesetih letih je nastopil v televizijski seriji All in the Family (1971–1979), kjer je za vlogo Michaela »Meatheada« Stivica prejel dve nagradi mmmy. Sčasoma se je preusmeril v režijo in ustvaril številne filme, ki so postali del filmske zgodovine, med njimi Ostalni z menoj (1986), Princesa nevesta (1987), Ko je Harry spoznal Sally (1989) in Zadnji dobri možje (1992).

Njegovo delo je obsegalo različne žanre od komedij do dram. Pogosto je v svojih filmih združeval humor in globje čustvene teme. Bil je tudi producent in soustanovitelj produkcijske hiše Castle Rock Entertainment ter aktiven zagovornik družbenih sprememb. Med drugim se je zavzemal za pravice istospolnih parov in izobraževanje otrok.

Reiner je bil poročen z igralko in režiserko Penny Marshall, nato pa se je leta 1989 poročil s fotografinjo in producentko Michele Singer Reiner, s katero sta imela tri otroke. Po Reinerjevih besedah je imela Michele velik vpliv na njegovo delo.

V filmu Zadnji dobri možje sta zaigrala Tom Cruise in Demi Moore. FOTO: Press Release

Smrt para pretresla svet slavnih

Na smrt zvezdniškega para se je odzvalo tudi več slavnih, med njimi Kamala Harris, Sean Ono Lennon, Jeremy London in Roseanne Barr. Glavni igralec filmov Gospodar prstanov Elijah Wood je na družbenem omrežju X zapisal, da ga je smrt Reinerja in njegove žene globoko pretresla.

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je na družbenem omrežju X dejal, da so Robovi filmski in televizijski dosežki ljudem prinesli ene najljubših filmskih zgodb. »Pod površino zgodb, ki jih je ustvaril, je ležala globoka vera v dobroto ljudi,« je med drugim zapisal v objavi in izrazil sožalje Reinerjevim bližnjim.