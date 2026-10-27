Rezultati vzporednih volitev v Izraelu: brez jasnega zmagovalca

Izraelci so danes prvič po 7. oktobru 2023 in napadu Hamasa na južni del države ter genocidu, ki ga je še isti večer na območju Gaze začela izvajati izraelska vojska, odšli na volišča. In to so storili izjemno množično. Po prvih uradnih podatkih se je volitev v 120-članski kneset udeležilo več kot 80 odstotkov volilnih upravičencev.

Rezultati vzporednih volitev kažejo, da ni jasnega zmagovalca. Malenkost bolje kaže opoziciji, ki pa najverjetneje ne bo zbrala dovolj glasov, da bi lahko lagodno sestavila novo izraelsko vlado in končala »večno« vladavino Benjamina Netanjahuja.

Potem ko je postalo jasno, da bo volilna udeležba izjemno visoka, če že ne rekordna, je vladajoča stranka Likud na izraelski centralni volilni komite poslala prošnjo po podaljšanju volilnega dne za eno uro – do enajstih zvečer po lokalnem času. Toda volilni komite tej prošnji, dejansko le še enemu manevru poizkusa političnega preživetja s strani Benjamina Netanjahuja, ki mu je nasprotovala tudi opozicija, ni ugodila. »Le še nekaj ur je, da rešitev Izrael,« je predsednik vlade pozno popoldan sporočil izraelskim volivcem.

Stanka Likud pod vodstvom Benjamina Netanjahuja je po izidih vzporednih volitev prejela največ glasov FOTO: Kevin Coombs/Reuters

Medtem ko so po Jeruzalemu vozili avtomobili, s katerih so pripadniki Likuda Izraelce in Izraelke pozivali, naj se, dokler je še čas, odpravijo na volišče in preprečijo, da ni namesto njih glasovali Palestinci (Palestinci z izraelskim državljanstvom so se kljub ogromnim oviram v velike številu udeležili volitev, njihovi glasovi bi bili lahko v novi sestavi kneseta zelo pomembni), je judovski nacionalistični skrajnež ter zagovornik genocida nad Palestinci Avigdor Liberman, sicer eden štirih voditeljev opozicijske koalicije, volivce javno pozval, naj se znebijo vlade, ki je zakrivila 7. oktober in ki podpira tiste, ki se izogibajo služenju vojaškega roka.

Voditelji izraelske opozicije so Netanjahuji na steroidih

Gadi Eizenkot, nekdanji poveljnik generalštaba izraelske vojske in dolgoletna desna roka Benjamina Netanjahuja, ki se je pred volitvami izpostavil kot glavni kandidat opozicije za novega predsednika izraelske vlade, je Netanjahuja na dan volitev obtožil, da je vodil »najslabšo vlado v izraelski zgodovini«. Ob tem je volivce pozval, naj ne nasedejo Netanjahujevi kampanji ustrahovanja in podžiganja konfliktov.

Eizenkot, ki vodi lani ustanovljeno stranko Jašar (hebrejsko: pokončno, pravilno), sicer (še) ni uradni kandidat za novega predsednika vlade. Za to ga mora – če bo sploh dobila priložnost – najprej kandidirati koalicija štirih opozicijskih strank in njihovih voditeljev. Vsi so politično vsaj tako skrajni kot Benjamin Netanjahu, ki ga želijo zrušiti. So nekakšni Netanjahuji na steroidih.

Prvak stranke Jašar Gadi Eisenkot med obiskom enega od volišč na jugu Israela FOTO: Amir Cohen/Reuters

Glavna tema izraelskega predvolilnega boja namreč ni bilo dejstvo, da je Netanjahu sprožil genocid v Gazi, zaukazal silovito etnično čiščenje na okupiranem Zahodnem bregu in zanetil vojno proti Iranu ter Libanonu. Nasprotno: očitki opozicijske patriarhalne četverice najbolj makiavelističnemu politiku našega časa so bili, da je bil premalo odločen, preveč mlačen in da svojega – izraelskega – dela ni dokončal oziroma udejanjil končne rešitve palestinskega vprašanja in da je zaustavil napade na Iran, ki jih podpira velika večina Izraelcev. Enako velja za vojno proti Libanonu.

Netanjahuju tudi očitajo, da je namenoma preslišal opozorila iz regionalnih varnostno-obveščevalnih krogov, da Hamas pripravlja »nekaj velikega«, obenem pa, da je preprečil vzpostavitev neodvisne komisije, ki bi preiskala dogajanje 7. oktobra 2023.

Ob tem so bile v izraelski predvolilni kampanji pomembne še gospodarske teme (huda draginja), Netanjahujev poizkus ugrabitve pravosodja (to se je dogajalo že pred 7. oktobrom) ter popolna podrejenost še vedno aktualne vlade ultra-ortodoksnim Judom, ki zavračajo služenje vojaškega roka in bolj ali manj v celoti živijo na plečih izraelskih davkoplačevalcev.

V pričakovanju precej izenačenega rezultata so se sicer v Izraelu v zadnjih dneh pojavili namigi o možnosti, da bi lahko Benjamin Netanjahu in Gadi Eizenkot – s podporo predsednika Jicaka Hercoga – sestavila »vlado narodne enotnosti«.

Končni uradni rezultati izraelskih parlamentarnih volitev bodo sicer znani jutri zvečer. Potem se bo predsednik države Hercog posvetoval z najmočnejšimi strankami in se odločil, komu bo ponudil mandat za sestavo nove (stare?), 38. izraelske vlade.