Invazija iz Rdečega morja: smrtonosne ribe napihovalke preplavile grške vode

Grški ribiči se bojujejo z vpadom strupenih rib napihovalk z ostrimi zobmi, ki ogrožajo Sredozemsko morje. Ribe napihovalke so priplavale iz Rdečega morja skozi Sueški kanal zaradi podnebnih sprememb in segrevanja vode, poroča Politico.

Ribe napihovalke merijo od 40 do 60 centimetrov. Z močnimi čeljustmi lahko pregriznejo skozi kost in kovino, njihovo meso pa vsebuje strup tetrodoksin. Gre za močan nevrotoksin, za katerega ni protistrupa, uživanje ribe pa je lahko usodno.

Ribiči iz južnega Egejskega morja, predvsem iz Krete in Rodosa, so v zadnjih letih večkrat zahtevali vladno ukrepanje, saj so jim ribe napihovalke pojedle del ulova in raztrgale njihove mreže. Ribe napihovalke so zdaj prisotne v skoraj vseh delih grškega morja, vse pogosteje jih opažajo tudi turisti.

Ker je grška ribiška industrija utrpela škodo, vlada ponuja denarno podporo ribičem, ki bodo namenoma polovili ribe napihovalke in zmanjšali njihovo število v Sredozemskem morju. V Helenskem centru za morske raziskave (HCMR) ocenjujejo, da vsaka ribiška ladja na leto izgubi 8500 evrov zaradi škode, ki jo povzročijo ribe napihovalke.

Za ribiče, ki bodo pomagali ukrotiti invazijo rib napihovalk, so pripravili vladne subvencije. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

Riba napihovalka je vsejeda žival, najraje pa se prehranjuje s hobotnicami in školjkami. »Zaradi podnebnih sprememb in naraščajoče temperature morja ribe napihovalke iščejo boljše pogoje za življenje. Nimajo naravnih plenilcev, ljudje pa jih ne jemo, zato se hitro razmnožujejo in širijo,« je za Politico povedaliz Svetovnega sklada za naravo v Grčiji.

Ribič z Rodosa Michalis Karpodinis je povedal, da so do pred nekaj leti lovili ribe v globini 40 do 45 metov, zdaj pa morajo zaradi invazije ribe napihovalke loviti tudi na globini 200 metrov, da bi ujeli progastega bradača.

»Izogibam se predelov, kjer vem, da se pogosto zadržujejo ribe napihovalke, zato nimam druge izbire, kot da grem ribariti dlje in globlje,« je za Politico še pojasnil Karpodinis.

Ukrepali tudi na Cipru

Ribe napihovalke so ogrozile tudi ribiško industrijo na Cipru, kjer je vlada ponudila denarna sredstva tistim, ki bodo lovili in odstranjevali invazivno vrsto. Na grškem ministrstvu za agrikulturo so naznanili začetek programa, ki so ga osnovali na podlagi ciprskih ukrepov.

Ribičem bodo plačali več kot 5,33 evra za kilogram ujetih rib napihovalk. Program bodo najprej izvajali v južnem Egejskem morju in na Kreti. Grška vlada je obenem oznanila začasno subvencijo na goriva za poklicne ribiče. Za liter goriva bodo v aprilu in maju plačali 0,16 evra manj, v juniju pa 0,12 evra manj.

»Z ukrepi poskušamo spodbuditi ribiče. Gre za nekakšno finančno podporo,« je za Mega TV povedal Spiros Protopsaltis z grškega ministrstva za agrikulturo. »Ribe napihovalke so prišle v Sredozemsko morje in tukaj nameravajo ostati. Vprašanje je, kako bomo omejili njihovo populacijo,« je še dejal in pojasnil, da bodo ribe napihovalke lovili med sezono parjenja, jih prešteli in nato sežgali.