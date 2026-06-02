    Prva Afganistanka na Everestu: za svobodo in izobrazbo

    River Ahmad je do vzpona na Everest doživela številne izzive od razseljenosti do bratove smrti.
    River Ahmad je bila ena izmed skoraj 500 ljudi, ki jim je nepalska vlada letos dovolila vzpon na Mount Everest. FOTO: Furte Sherpa/AFP
    River Ahmad je bila ena izmed skoraj 500 ljudi, ki jim je nepalska vlada letos dovolila vzpon na Mount Everest. FOTO: Furte Sherpa/AFP
    Ma. J.
    2. 6. 2026 | 09:14
    River Ahmad je prva Afganistanka, ki je dosegla vrh najvišje gore na svetu. Podvig ni bil zgolj alpinističen, temveč se je 30-letnica na Mount Everest odpravila zato, da bi mladim dekletom v Afganistanu dokazala, da se lahko ukvarjajo s športom in da morajo imeti pravico do izobrazbe.

    Skrivni ženski bralni klub, ki kljubuje nasilnemu režimu

    Pred odpravo je River dejala, da se bo vzpela zaradi »višjega cilja – za svobodo, za izobrazbo«. S svojim podvigom želi opozoriti na razmere v Afganistanu, kjer so talibani, odkar so se leta 2021 vrnili na oblast, prepovedali izobraževanje za ženske in dekleta, starejša od 12 let.

    River, rojena Zakia Ahmad, je odraščala v Ghazniju, mestu v jugovzhodnem Afganistanu, južno od gorovja Hindukuš. Rodila se je med prvim talibanskim režimom, ko je bila izobrazba deklet strogo omejena. Vmes so oblast začasno prevzele ZDA, zato je River leta 2014 uspelo prepričati družino, da ji dovolijo obiskovati univerzo v Kabulu.

    Ko se je z avtobusom odpravila v prestolnico, so vozilo ustavili talibani in postrelili skoraj vse potnike. River si je po obrazu razmazala kri, ker je imela menstruacijo, in se pretvarjala, da je mrtva. V napadu je umrlo 12 potnikov, le trije pa so preživeli.

    Vzpon na Everest za River predstavlja več kot alpinistični dosežek. FOTO: Furte Sherpa/AFP

    River je v Kabulu krajši čas študirala novinarstvo, preden je dobila štipendijo v Indiji, kjer je študirala poslovno administracijo. Kasneje je na magistrski stopnji končala študij mednarodnih odnosov.

    Leta 2022 se je z družino preselila v Avstralijo, kjer se je naučila angleščine in delala v verigi trgovin s pohištvom. Tam jo je zaznamoval bratov samomor. Ker sta skupaj sanjarila, da se bosta nekoč povzpela na najvišje vrhove in občudovala naravo, je River sklenila, da sanje uresniči. 

    »Žalovanje in tegobe so me zdrobile. Gore so bile moja zadnja uteha,« je povedala in dodala, da so jo gore spremljale v žalovanju in ji pomagale najti sabo sebe, navaja afganistanski portal KabulNow.

    Sporočilo tudi za afganistanska dekleta

    Pred Everestom je River osvojila več vrhov v Nepalu in Evropi, vključno z Mont Blancom. Vzpon jo je napolnil s samozavestjo, da lahko uresniči sanje, ki sta jih nekoč sanjala skupaj z bratom, obenem pa na Everest lahko ponese sporočilo tudi za afganistanska dekleta, ki trpijo pod talibansko oblastjo. »Vsi imamo sposobnosti. S trudom in vztrajnostjo lahko dosežemo svoje sanje,« je povedala za KabulNow.

    River je del podviga na streho sveta financirala sama, del stroškov pa je pokrila z zbiranjem sredstev. Na Everest se je povzpela 21. maja. »Tako kot mnoge ženske v Afganistanu sem se tudi jaz soočala s številnimi izzivi, a nisem nikoli odnehala,« je še povedala River.

