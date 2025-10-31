  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Kdo je Rob Jetten – najverjetnejši prvi odkrito homoseksualen premier Nizozemske

    Sredinska stranka D66 Roba Jettna je zmagovalka volitev na Nizozemskem. Kljub izenačenju s Wildersom ima Jetten edini realne možnosti za sestavo vlade.
    Rob Jetten velja za nespornega favorita za sestavo nove vlade. FOTO: Simon Wohlfahrt/AFP
    Galerija
    Rob Jetten velja za nespornega favorita za sestavo nove vlade. FOTO: Simon Wohlfahrt/AFP
    Žan Urbanija
    31. 10. 2025 | 07:00
    10:18
    A+A-

    Po predčasnih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 29. oktobra, so se sredinske stranke vrnile z vso močjo, medtem ko je desni populist Geert Wilders doživel opazen padec podpore.

    Po skoraj vseh preštetih glasovih sta stranka Demokrati 66 (D66), ki jo vodi Rob Jetten, in Wildersova Stranka za svobodo (PVV) v izjemno tesni bitki za prvo mesto. Glede na projekcije sta obe stranki prejeli 26 sedežev v 150-članskem predstavniškem domu.

    Ta izid je na prvi pogled videti kot neodločen, a v resnici predstavlja pomemben premik. Volitve so bile sklicane prav zato, ker je Wildersova stranka PVV sama povzročila padec prejšnje vlade. Vlada je propadla po manj kot letu dni zaradi, po mnenju Wildersovih koalicijskih partnerjev, »izdelanih« in »super-neodgovornih« sporov glede njegovih načrtov za zaostrovanje migracijske politike.

    Zakaj Jetten velja za zmagovalca

    Čeprav sta stranki D66 in PVV izenačeni po številu sedežev, Rob Jetten velja za nespornega favorita za sestavo nove vlade. Razlog je politična izolacija Geerta Wildersa.

    Večina sredinskih strank, ki so ključne za oblikovanje večine 76 sedežev, je že pred volitvami izključila sodelovanje s PVV. Wilders tako nima realne poti do večine.

    Ameriški čanik The Washington Post je dogodek opisal kot »zaušnico skrajni desnici« in zmago Jettnove »politike vljudnosti«.

    Desni populist Geert Wilders je doživel opazen padec podpore. FOTO: Simon Wohlfahrt/AFP
    Desni populist Geert Wilders je doživel opazen padec podpore. FOTO: Simon Wohlfahrt/AFP

    Mednarodni mediji so izid pozdravili kot možno prelomnico. Washington Post je zapisal, da če Jetten, »fotogeničen, pro-EU in odkrit gejevski politični voditelj«, postane premier, bo to videno kot »nihanje nihala« nazaj k evropskim centristom.

    image_alt
    Ali je Evropska unija (še) antifašistična

    Analitiki, ki jih navaja Guardian, so poudarili, da je Jettnov »svež in odločen« nastop v debatah pritegnil volivce, ki so ga v zadnjem tednu vse bolj začeli dojemati kot »material za predsednika vlade«.

    Umor Thea van Gogha

    Če želimo razumeti, kaj motivira Roba Jettna, moramo pogledati ključni dogodek iz njegove mladosti, ki ga je, kot piše v svoji uradni biografiji, politično oblikoval. To je bil umor filmskega ustvarjalca Thea van Gogha leta 2004, ki je močno pretresel Nizozemsko.

    Ta umor je sprožil val napetosti po državi. Jetten v biografiji opisuje, da je v njegovem domačem kraju Uden, takoj po umoru, nekdo požgal lokalno turško osnovno šolo.

    Ključni dogodek za Jettnovo politično motivacijo je bil umor filmskega ustvarjalca Thea van Gogha leta 2004. FOTO: Maartje Blijdenstein/Reuters
    Ključni dogodek za Jettnovo politično motivacijo je bil umor filmskega ustvarjalca Thea van Gogha leta 2004. FOTO: Maartje Blijdenstein/Reuters

    Zanj osebno pa je bilo največje presenečenje spoznanje, da so bili storilci kar njegovi soigralci iz nogometne ekipe.

    Jetten pojasnjuje, da je sam dejanje videl predvsem kot neumno najstniško objestnost. Vendar so bile posledice veliko hujše. Mediji in preostanek države so, po njegovih besedah, njihov kraj takoj označili za »gnezdo skrajno desničarske mladine«.

    image_alt
    Od Trumpa do Janše: kako je Antifa postala globalno politično orožje

    Prav ta krivična oznaka – da je celotno mesto dobilo sloves ekstremističnega – ga je spodbudila k dejanju. Kot piše v biografiji, je skupaj z vrstniki organiziral kampanje in govoril pred občinskim svetom, da bi dokazali, da ta oznaka ni resnična, in da bi popravili ugled svojega kraja.

    V Jettnovem domačem kraju Uden je bila po umoru požgana lokalna turška osnovna šola. FOTO: Reuters
    V Jettnovem domačem kraju Uden je bila po umoru požgana lokalna turška osnovna šola. FOTO: Reuters

    Ta izkušnja je bila zanj odločilna. Kot zaključi: »Vedno me je zanimala politika, a takrat sem prvič spoznal, da moraš ukrepati, če se z nečim ne strinjaš.« Prav to neposredno soočenje z ekstremizmom in njegovimi posledicami že v mladosti pojasnjuje, zakaj je njegova celotna kasnejša politična kariera usmerjena proti politikom, kot je Geert Wilders, in zakaj mediji njegovo držo danes opisujejo kot »anti-Wilders«.

    Portret politika: Slog »Zmoremo«

    Rob Arnoldus Adrianus Jetten se je po podatkih njegove biografije na spletni strani predstavniškega doma rodil 25. marca 1987 v kraju Veghel. Odraščal je v Udenu, kasneje pa se je vpisal na Univerzo Radboud v Nijmegnu, kjer je študiral javno upravo. Pred vstopom v poklicno politiko je Jetten delal kot vodja regionalnega oddelka pri nizozemskem nacionalnem upravljavcu železniškega omrežja ProRail.

    Rob Jetten je odkrit gej. Leta 2024 je po podatkih strankine spletne strani naznanil zaroko s svojim dolgoletnim partnerjem, argentinskim mednarodnim hokejistom na travi Nicolásom Keenanom. Če bo Jetten uspešno sestavil vlado, bo po poročanju Guardiana postal prvi odkriti gejevski predsednik vlade v zgodovini Nizozemske.

    Rob Jetten je odkrit gej; zaročen je z argentinskim hokejistom na travi Nicolásom Keenanom. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters
    Rob Jetten je odkrit gej; zaročen je z argentinskim hokejistom na travi Nicolásom Keenanom. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

    Njegov osrednji slogan v kampanji je bil »Het kan wél« (Možno je/Zmoremo), kot je navedeno v volilnem programu stranke. Ta slogan je bil tako prodoren, da sta tako britanski Guardian kot britanki BBC njegov pristop primerjala s sloganom »Yes, we can« Baracka Obame.

    Robert Strijk, namestnik župana Eindhovna, je za Guardian dejal: »Rob ima izjemno pozitivno zgodbo... Mislim, da je to tisto, po čemer je Nizozemska hrepenela po preteklih letih... Prinesel je upanje«.

    Vzpon v stranki in strateški premik

    Jettnova politična pot se je začela kmalu po njegovem prebujenju v Udenu. Takoj se je pridružil podmladku stranke D66. Njegov vzpon je bil hiter: postal je predsednik poslanske skupine D66 v mestnem svetu Nijmegna, napredoval do predsednika podmladka na nacionalni ravni, leta 2017 pa je bil prvič izvoljen v predstavniški dom. Že leta 2018 je prevzel vodenje poslanske skupine D66, med letoma 2022 in 2024 pa je služil kot prvi nizozemski minister za podnebje in energijo. Avgusta leta 2023 je uradno prevzel vodenje celotne stranke.

    Analitiki so poudarili, da je Jettnov »svež in odločen« nastop pritegnil volivce. FOTO: Lina Selg/AFP
    Analitiki so poudarili, da je Jettnov »svež in odločen« nastop pritegnil volivce. FOTO: Lina Selg/AFP

    Kot minister za podnebje je po podatkih uradne spletne strani stranke D66 zagnal »največji podnebni investicijski paket v nizozemski zgodovini« v vrednosti 28 milijard evrov in vzpostavil nacionalni Podnebni sklad v vrednosti 35 milijard evrov. Postavil je temelje za dosego 60-odstotnega zmanjšanja emisij CO2 do leta 2030 in podvojil načrte za gradnjo vetrnih parkov na morju.

    Čeprav je podnebje njegova osrednja tema, Jettnov uspeh ne temelji le na tem. Ključen za njegov volilni uspeh je bil strateški premik pri migracijah. Analiza časopisa NRC, ki jo povzema raziskovalni inštitut Ipsos I&O, je opazila, da se je D66 pod Jettnom premaknila »bolj v desno«. Stranka je postala »manj 'woke', bolj domoljubna in ostrejša«.

    image_alt
    Vse je oranžno, vse na biciklih

    Po poročanju NRC je Jetten prvič v zgodovini svoje liberalne stranke predlagal bistveno strožje migracijske ukrepe. Zagovarjal je, da naj Nizozemska sprejema le tiste migrante, ki jih aktivno povabi (tako imenovani »kanadski model«), da naj se prošnje za azil obravnavajo že izven meja Evropske unije ter da je treba odločneje ukrepati proti posameznikom, ki povzročajo težave (»asom«).

    Njegova politična drža je danes opisana kot »anti-Wilders«. FOTO: Robin Utrecht/AFP
    Njegova politična drža je danes opisana kot »anti-Wilders«. FOTO: Robin Utrecht/AFP

    S tem pragmatičnim premikom je vstopil neposredno na politično področje skrajnega desničarja Wildersa in mu odvzel glavno temo kampanje.

    Jettnova retorika v zmagovalnem govoru je bila po oceni Guardiana »velikodušna in sodelovalna«. Navdušeni množici je dejal: »Obrnili smo stran [Geertu] Wildersu« in dodal, da so sredinske stranke dokazale, da je »mogoče premagati populistično gibanje«. Na družbenih omrežjih je objavil: »Pozitivne sile so zmagale! Rad bi se lotil dela za vse Nizozemce, kajti to je dežela nas vseh!«.

    Koalicijski labirint

    Z volilno zmago se Jettnovo delo šele začenja v državi, ki je znana po kompleksnih pogajanjih. Za sestavo stabilne vlade je potrebnih 76 sedežev. Ključni akterji, s katerimi bo moral sesti za mizo, so poleg njegove D66 (26 sedežev) še desno-liberalna VVD (22 sedežev), levo-zelena naveza GL/PvdA (20 sedežev) in krščanski demokrati CDA (18 sedežev).

    Jettnova naloga bo iskanje kompromisa med ideološko različnimi sredinskimi strankami. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters
    Jettnova naloga bo iskanje kompromisa med ideološko različnimi sredinskimi strankami. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

    Na podlagi teh številk se izrisujeta dva najverjetnejša scenarija, kot jih analizirajo nizozemski mediji.

    Scenarij 1: »Široka sredina«

    D66 (26) + CDA (18) + GL/PvdA (20) + VVD (22) = 86 sedežev

    Matematično stabilna. Gre za široko sredinsko koalicijo, kot jo omenja Univers Online. Politično je zahtevna, saj bi morala Jetten in CDA prepričati VVD in GL/PvdA, da presežejo medsebojne ideološke zamere.

    Scenarij 2: »Sredina-desno«

    D66 (26) + CDA (18) + VVD (22) + JA21 (9) = 75 sedežev

    Matematično nestabilna. Ta koalicija je po analizi Univers Online za en sedež prekratka. Potrebovala bi podporo še ene manjše stranke. Politično bi bila ta vlada »manj progresivna«.

    image_alt
    Kdo je glavni financer desnega gibanja, ki privablja stotisoče ljudi

    Jettnova osrednja naloga v prihodnjih tednih ne bo več boj z desnim populizmom, temveč iskanje težkega kompromisa med ideološko različnimi sredinskimi strankami, zlasti VVD in GL/PvdA. Njegov nedavni pragmatični premik pri vprašanju migracij, o katerem je poročal NRC, pa nakazuje, da je morda prav on tisti, ki je sposoben zgraditi ta most.

