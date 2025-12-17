Za umor Roba in Michele Reiner obtožili njunega sina Nicka

Tožilstvo v Los Angelesu je proti Nicku Reinerju vložilo obtožnico zaradi naklepnega umora staršev, Roba in Michele Reiner. Policisti so obdolženca prijeli okoli 30 kilometrov od kraja zločina, pri aretaciji pa se ni upiral, poroča BBC.

Okrožni tožilec Nathan Hochman je pojasnil, da so Nicka obtožili dveh naklepnih umorov s posebnimi okoliščinami večkratnih umorov in uporabo smrtonosnega orožja, in sicer noža. Če bo spoznan za krivega, 32-letnemu obdolžencu grozi dosmrtni zapor brez možnosti pogojne izpustitve ali smrtna kazen.

Ali so našli morilsko orožje, bodo razkrili šele na sodišču, še vedno pa se niso odločili, ali bodo zahtevali smrtno kazen, je še dejal Hochman.

Nick bi moral pred sodišče v torek, vendar je njegov odvetnik Alan Jackson povedal, da ga iz zdravstvenih razlogov niso pripeljali iz zapora, in uvodno zaslišanje so preložili na sredo. Jackson je na sodišču sicer predstavljal tudi spolnega napadalca Harveyja Weinsteina.

Oboževalci so se Robu Reinerju poklonili tudi na hollywoodski aleji slavnih, kjer so na njegovo zvezdo položili rože. FOTO: Mario Tama/AFP

Načelnik policije v Los Angelesu Jim McDonnell je na tiskovni konferenci povedal, da je primer tragičen in globoko oseben za vse mesto, ne le za družino Reiner.

Kdo je Nick Reiner

Roba in Michele Reiner je v nedeljo našla mrtva na domu v Brentwoodu njuna hčerka Romy. Par je utrpel več vbodnih ran. Natančen vzrok, način in čas smrti bodo pokazali rezultati obdukcije. Rob in Nick Reiner sta se po poročanju CBS menda sprla na zabavi v soboto zvečer, a motiv za umor še ni znan.

Nick Reiner je imel dolga leta težave z mamili, o težavi pa sta skupaj z očetom spregovorila pred izidom filma Being Charlie (slo. Biti Charlie) leta 2015. Film je delno avtobiografski, govori pa o zasvojenem najstniku in njegovi težki poti k okrevanju.

Rob in Michele sta dejala, da sta bila obupana nad sinovo odvisnostjo. Nick je več let neuspešno iskal pomoč v centrih za zdravljenje odvisnosti, nekaj časa je bil tudi brezdomec.

Rob in Michele Reiner z otroki leta 2014. FOTO: Michael Loccisano/AFP

Par je priznal, da nista poslušala sina in sta zaupala zgolj strokovnjakom. »Ti ljudje so globoko vplivali na naju. Prepričevali so naju, da je lažnivec in da naju poskuša zmanipulirati. In verjela sva jim,« je Michele dejala za Los Angeles Times leta 2015. Rob je dodal, da bi morala verjeti sinu.

Ko sta Rob in Nick skupaj delala pri filmu, sta se znova zbližala. Kljub temu je Nick za revijo Variety dejal, da si želi neodvisnosti in delati lastne projekte.

Otroci Roba Reinerja

Rob Reiner je bil poročen z igralko in režiserko Penny Marshall in posvojil njeno hčerko Tracy Reiner. Kasneje je na snemanju filma Ko je Harry spoznal Sally spoznal Michele, s katero sta nekaj let zatem dobila prvega sina Jaka. Dve leti kasneje se jima je rodil sin Nick, leta 1998 pa hčerka Romy.

Rob Reiner se je zavzemal, da bi davek od nakupa cigaret namenili za prednatalni in zgodnjeotroški program First Five California. »Želim izboljšati družbo s tem, da že zgodaj investiramo v otroke. Imeli bomo manj zločinov, najstniških nosečnosti, zlorab mamil in otrok,« je takrat dejal Rob.