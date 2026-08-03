Anticepilec Kennedy po izbruhu ošpic poziva starše k cepljenju otrok

Po desetletjih uspešnega obvladovanja bolezni so se ošpice v ZDA ponovno razširile v obsegu, ki ga država ni zabeležila vse od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. V tem kontekstu je ameriški minister za zdravje in socialne zadeve Robert F. Kennedy mlajši, dolgoletni kritik cepljenja, javno pozval starše, naj svoje otroke cepijo proti ošpicam, poroča The Guardian.

Število potrjenih primerov je preseglo 2300, kar pomeni največje letno število okužb po letu 1991. Zaradi številnih lokalnih izbruhov obstaja nevarnost, da bi ZDA izgubile status države z odpravljenim endemičnim širjenjem ošpic, ki ga ohranjajo od leta 2000.

Ošpice sodijo med najbolj nalezljive virusne bolezni. Virus se prenaša po zraku, pri necepljenih osebah pa je tveganje za okužbo izjemno visoko. Posebej ogroženi so dojenčki, osebe z oslabljenim imunskim sistemom in posamezniki, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo biti cepljeni. Zapleti lahko vključujejo pljučnico, encefalitis, trajne nevrološke posledice in smrt.

Po mnenju številnih strokovnjakov je Kennedyjeva podpora cepljenju proti ošpicam dobrodošla, vendar prihaja razmeroma pozno, ko je epidemija že dosegla zgodovinsko visoke razsežnosti. FOTO: Jayla whitfield-anderson/Reuters

Najpomembnejši ukrep za preprečevanje bolezni ostaja cepljenje s kombiniranim cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (MMR). Dva odmerka cepiva zagotavljata zelo visoko stopnjo zaščite, približno 97 odstotkov, kar potrjujejo desetletja epidemioloških raziskav in mednarodne strokovne smernice.

Nepričakovana izjava Roberta F. Kennedyja mlajšega

V televizijskem intervjuju za CNN je Robert F. Kennedy mlajši staršem neposredno priporočil cepljenje otrok proti ošpicam. Izjavil je, da je cepivo učinkovito in da prepreči bolezen pri približno 97 odstotkih cepljenih oseb, ter dodal, da bi se ljudje morali cepiti tudi s kombiniranim cepivom MMR.

Takšno stališče predstavlja izrazit kontrast njegovemu dolgoletnemu javnemu delovanju. Pred prevzemom položaja ministra za zdravje je Kennedy namreč več let javno izražal dvome o varnosti in učinkovitosti cepiv ter podpiral organizacije, ki so širile neutemeljene trditve o povezavi med cepljenjem in različnimi zdravstvenimi težavami. Velik del teh trditev je bil v znanstveni literaturi večkrat ovržen.

Kennedyjev javni ugled se je začel pomembno spreminjati po letu 2005, ko je začel javno promovirati teorije o domnevni povezavi med cepljenjem in avtizmom. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Čeprav je njegova izjava o cepljenju naletela na pozitivne odzive številnih strokovnjakov, je Kennedy v istem intervjuju ponovno predstavil več znanstveno neutemeljenih trditev o drugih področjih javnega zdravja, med drugim glede respiratornega sincicijskega virusa (RSV), lymske borelioze, uporabe paracetamola med nosečnostjo in cepljenja proti covidu-19.

Zaradi tega številni epidemiologi ocenjujejo, da posamezna podpora cepljenju proti ošpicam sama po sebi ne pomeni celovite spremembe njegovega odnosa do znanstvenih dokazov.

Dolgoletna kontroverzna vloga Robert F. Kennedy mlajši prihaja iz ene najbolj prepoznavnih ameriških političnih družin. Po izobrazbi je pravnik in je več desetletij deloval kot okoljski aktivist, pri čemer je sodeloval v številnih odmevnih okoljskih sporih proti velikim industrijskim podjetjem. Njegov javni ugled se je začel pomembno spreminjati po letu 2005, ko je začel javno promovirati teorije o domnevni povezavi med cepljenjem in avtizmom. Te hipoteze so bile pozneje obsežno raziskane in ovržene, vendar so pomembno prispevale k širjenju nezaupanja v cepljenje. Kasneje je vodil organizacijo Zaščite zdravja otrok (Children's Health Defense), ki je postala ena najbolj prepoznavnih skupin ameriškega proticepilskega gibanja. Med pandemijo covida-19 je nadaljeval javno širjenje številnih trditev, ki niso bile podprte z znanstvenimi dokazi. Leta 2025 je bil kljub temu imenovan za ministra za zdravje v administraciji predsednika Donalda Trumpa, kar je že ob potrditvi sprožilo precejšnje pomisleke strokovne javnosti.

Komunikacija javnega zdravja in zaupanje prebivalstva

Epidemiologi opozarjajo, da je pri nalezljivih boleznih ključna dosledna in znanstveno utemeljena komunikacija. Nejasna ali nasprotujoča si sporočila lahko zmanjšajo pripravljenost prebivalstva za cepljenje ter otežijo obvladovanje izbruhov bolezni.

Po mnenju številnih strokovnjakov je Kennedyjeva podpora cepljenju proti ošpicam dobrodošla, vendar prihaja razmeroma pozno, ko je epidemija že dosegla zgodovinsko visoke razsežnosti. Poleg tega dejstvo, da je v istem intervjuju ponovno izražal dvome o drugih cepivih in javnozdravstvenih ukrepih, zmanjšuje verodostojnost njegovega sporočila.

Število potrjenih primerov je preseglo 2300, kar pomeni največje letno število okužb po letu 1991. FOTO: Jayla Whitfield-Anderson/Reuters

Nekdanji svetovalec Bele hiše za odziv na pandemijo covida-19 Ashish Jha je poudaril, da je pomembno, da minister javno podpira cepljenje proti ošpicam, hkrati pa opozoril, da številne druge Kennedyjeve izjave niso skladne z razpoložljivimi znanstvenimi dokazi.

Pozivi v navzkrižju s siceršnjo reformo programa cepljenja

Kennedyjevi pozivi k cepljenju se zdijo še toliko bolj nepričakovani v luči reforme, ki jo je pred kratkim izvedel na področju priporočil za več otroških cepiv. Ameriško ministrstvo za zdravje je namreč sporočilo, da cepljenje otrok proti gripi, meningokoknim okužbam, hepatitisu A in rotavirusu ne bo več uvrščeno med rutinska priporočila, poroča Politico. Namesto tega so bila ta cepiva prestavljena v kategorijo t. i. »skupnega kliničnega odločanja«.

Ameriško ministrstvo za zdravje je sporočilo, da cepljenje otrok proti gripi, meningokoknim okužbam, hepatitisu A in rotavirusu ne bo več uvrščeno med rutinska priporočila. FOTO: Raquel Cunha/Reuters

To pomeni, da cepljenje ni več predstavljeno kot privzeta odločitev za vse otroke, temveč naj bi se starši skupaj z zdravnikom individualno odločali, ali je cepljenje primerno za posameznega otroka.

S to spremembo se je število cepiv, ki jih ameriške zdravstvene oblasti priporočajo kot rutinski del otroškega programa cepljenja, zmanjšalo z 18 na 11.

Zakaj so zdravstveni izidi v ZDA slabši kot v Evropi?

Razprava o cepljenju se umešča v širše vprašanje učinkovitosti ameriškega zdravstvenega sistema. Kljub najvišji porabi sredstev za zdravstvo na svetu imajo prebivalci ZDA krajšo pričakovano življenjsko dobo kot prebivalci večine zahodnoevropskih držav. Raziskave kažejo, da tudi najbogatejši Američani umirajo mlajši od primerljivih skupin v Evropi.

Razlogov je več. Med njimi izstopajo neenak dostop do zdravstvene oskrbe, visoki stroški zdravljenja, večja pojavnost kroničnih bolezni, nasilje z uporabo strelnega orožja ter razlike v organizaciji javnega zdravstva.

Razprava o cepljenju se umešča v širše vprašanje učinkovitosti ameriškega zdravstvenega sistema. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Evropski modeli temeljijo predvsem na univerzalnem zdravstvenem varstvu, sistematičnih preventivnih programih, visoki precepljenosti prebivalstva, strožjih varnostnih predpisih ter močnejših javnih institucijah. Takšen pristop poudarja kolektivno odgovornost za zdravje prebivalstva.

Nasprotno pa gibanje »Make America Healthy Again«, katerega osrednja politična figura je Kennedy mlajši, pogosto poudarja predvsem individualno odgovornost posameznika za zdravje, pri čemer daje velik poudarek prehrani, telesni dejavnosti in življenjskemu slogu.

Čeprav imajo ti dejavniki pomembno vlogo pri preprečevanju kroničnih bolezni, sami po sebi ne morejo nadomestiti učinkovitih javnozdravstvenih ukrepov, kot so cepljenje, epidemiološki nadzor in dostopna zdravstvena oskrba.