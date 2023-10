Robert F. Kennedy na volitve kot neodvisni kandidat

Nečak nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja Robert F. Kennedy mlajši se je odločil, da bo zapustil demokratsko stranko in se na predsedniške volitve prihodnje leto podal kot neodvisni kandidat. To bolj kot demokrate skrbi republikance, saj analitiki obeh strank menijo, da lahko več glasov odvzame Donaldu Trumpu.

Član slavne ameriške politične družine je znan kot odločen nasprotnik cepljenja proti covidu-19 in drugim nalezljivim boleznim ter zagovornik raznih teorij zarote. Okoljevarstveni pravnik Robert F. Kennedy mlajši je sin nekdanjega pravosodnega ministra ZDA in ubitega predsedniškega kandidata z istim imenom.

Kennedy je hitro ugotovil, da nima možnosti za osvojitev predsedniške nominacije pri demokratih, saj jo je ta stranka rezervirala za sedanjega predsednika ZDA Joeja Bidna. Kandidirajo lahko tudi drugi, vendar se je stranka strnila za Bidnom takoj, ko je napovedal, da se bo potegoval za drugi mandat.

Jemanje glasov

Pri republikancih ima glede na ankete možnost za osvojitev nominacije edino bivši predsednik Donald Trump. Kennedy se je zato odločil nastopiti na volitvah kot neodvisen kandidat. Ti so v zgodovini ameriških predsedniških volitev doslej le jemali glasove kandidatu ene ali druge velike stranke.

Rossu Perotu republikanci očitajo, da je omogočil zmago Billa Clintona proti Georgeu Bushu starejšemu, Ralphu Naderju pa demokrati, da je omogočil zmago Georgea Busha mlajšega proti Alu Goru.

Kennedy je ob najavi kandidature v Philadelphii sam priznal, da namerava pokvariti kampanjo tako Trumpu kot Bidnu. V govoru je opisal naraščanje nezadovoljstva v državi in zatrdil, da noče biti povezan z nobeno stranko. Dejal je, da razglaša neodvisnost od korporacij, medijev in obeh velikih strank.

Njegovi najavi je prisostvovalo več sto podpornikov, med njimi nezadovoljni demokrati in nekdanji Trumpovi volivci, razočarani nad bivšim predsednikom, poročajo ameriški mediji.

Ameriški analitiki se pri ocenah, da bo Kennedy odvzel več glasov Trumpu kot Bidnu zanašajo na ankete, ki ugotavljajo, da je med republikanskimi volivci veliko bolj priljubljen kot med demokratskimi. Zato je Kennedy kmalu po najavi neodvisne predsedniške kandidature takoj doživel napad tako Nacionalnega odbora republikanske stranke (RNC) kot tudi Trumpove kampanje.

»Volivci se ne smejo pustiti pretentati nikomur, ki trdi, da ima konservativne vrednote,« je sporočil tiskovni predstavnik Trumpove kampanje Steven Cheung. Dodal je, da gre pri Kennedyjevi kandidaturi le za projekt nečimrnosti liberalnega Kennedyja, ki želi unovčiti svoje slavno ime.

RNC pa je objavil pamflet o »radikalnem demokratu Kennedyju«, ki niza njegove podpore levim političnim ciljem in tudi teorije zarote, ki jih je objavljal v času pandemije koronavirusa.

Nacionalni odbor demokratske stranke nima komentarja, prav tako tudi ne predsednik Biden.

Odpovedali pa so se mu člani družine. Štirje od preživelih bratov in sester so sporočili, da je njegova kandidatura proti Bidnu nevarna za državo. »Morda ima enako ime kot oče, vendar ne deli njegovih vrednot, vizije, ali presoje,« so sporočili.