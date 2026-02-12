Robert Golob: Nedopustno je, da se politika vtika v sodstvo

»Nedopustno je, da se politika vtika v sodstvo. Še bolj nedopustno pa je, da to počne tuja politika,« je premier Robert Golob komentiral očitke desnosredinske skupine EPP, tudi njenega vodje Manfreda Webra, o postopku proti štirim politikom NSi.

Preseneča ga, kako lahko nekdo v imenu pravne države napade sodstvo znotraj nacionalno popolnoma suverene države, kot je Slovenija. »Ne vem, česa se bojijo,« je dodal.

Golob se v Belgiji, v gradu Alden Biesen, udeležuje neuradnega vrha EU o konkurenčnosti evropskega gospodarstva in boljšem delovanju notranjega trga. Ob robu vrha je odgovarjal tudi na novinarska vprašanja o domačih temah.

Račun z Ugljana

Glede zapletov s KPK in njegovih počitnic na Ugljanu je povedal, da je objavil račun in da nima česa komentirati. »To ni KPK, ampak novinarji si v eni oddaji nekaj izmislijo in moraš dokazovati nedolžnost,« je dodal.

V povezavi s Šutarjevim zakonom je po njegovem mnenju bistvo, da deluje in da se je število prekrškov zmanjšalo. »Končno so spoznali, da niso več nekaznovani,« je dejal. To, da si na socialni podpori, ne more biti razlog, da delaš neomejeno prekrške in da si zaščiten bolj kot ostali, je ocenil. Po ustavi smo vsi enaki in tega bi se morali vsi zavedati.

Naklonjen povezovanju skupine držav EU

Pri dajanju prednosti evropskim izdelkom in storitvam v skladu z načelom Kupuj evropsko bi po Golobovem mnenju morali biti realistični in previdni. To bi bilo, denimo, smotrno na področju novih tehnologij. Poleg tega bi po njegovih besedah morali preprečiti, da bi bila evropska industrija v primerjavi s konkurenco iz sveta »hendikepirana«.

O Evropi dveh hitrosti sicer ni hotel govoriti, a predlogi, po katerih bi države, ki želijo napredovati, to lahko storile, so po njegovem mnenju sprejemljivi. Tako bi preprečili, da bi blokade zavirale razvoj vseh. »Slovenija je naklonjena temu pristopu,« je dejal.

Kljub vse več ocenam, tudi predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen, da za birokracijo ne bi smeli kriviti le Bruslja, temveč države članice, ki prav tako kopičijo predpise, je poudaril, da se »poenostavitev pravil vedno začne na vrhu«. Zaradi predpisov v Bruslju po njegovih besedah v vladnem mandatu večkrat niso mogli poenostaviti procesov.

Tudi enotni standardi bi lahko prišli iz Bruslja. »Prelaganje krivde nam ne koristi. Na koncu moramo pogledati, kje poenostaviti pravila, in to narediti,« je dejal.