Robert Golob: Ruska sredstva so najboljše orodje EU

Začel se je dramatični vrh EU o prihodnjem financiranju Ukrajine. Slovenska poroštva za posojilo Kijevu bi odobril prihodnji državni zbor.

V Bruslju se je začel vrh EU, na katerem pričakujejo pravo politično srhljivko o prihodnjem financiranju Ukrajine. Tako predsednica Ursula von der Leyen kot predsednik evropskega sveta António Costa sta ob prihodu napovedala, da bodo voditelji na zasedanju vztrajali do končne rešitve. V katero smer bi lahko šla rešitev, je še odprto. V osnutku sklepov, pripravljenih za vrh, je sicer še razdelan mehanizem reparacijskega posojila na podlagi zadržanih ruskih sredstev, a negotovo je, ali bo na koncu potrjen kot najboljša pot za finančno podporo Ukrajini. V njem je med drugim predvideno, da bi države sprejele poroštva, ki bi se aktivirala, če bi se kaj zapletlo. Skupno 210 milijard evrov Belgija kot država, kjer je bilo zadržanih največ sredstev (zgolj v bruseljskem Euroclearu je bilo ...