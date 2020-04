FOTO:Robert Plesnik z Nove Zelandije: »Trenutno smo na četrti stopnji karantene, razen najnujnejših storitev je vse zaprto.«

Robert Plesnik je prvi častni konzul Republike Slovenije v Aucklandu na Novi Zelandiji. FOTO: Osebni arhiv



Kako poteka običajno življenje v Aucklandu?

Pogled na Auckland FOTO: Reuters





Lahko predstavite nekaj ukrepov novozelandske vlade?



Premierka Nove Zelandije Jacinda Ardern FOTO: AFP





Kakšno je vzdušje med ljudmi in na kaj zadnje dneve še posebej opozarjajo tamkajšnji strokovnjaki?



Se tamkajšnji Slovenci vračajo, vračate v domovino Slovenijo?

Nova Zelandija je v zadnjem letu prestala teroristični napad, izbruh ognjenika in zdaj prestaja koronakrizo. FOTO: AFP



Je prvi častni konzul Republike Slovenije v Aucklandu na Novi Zelandiji, kamor je odšel leta 2003. Ljubljančan, poslovnež, poročen z Novozelandko Natasho in oče dveh deklic. Poznajo ga vsi tisti, ki so kdaj potovali tja in se v deželi dolgega belega oblaka znašli v težavah: potni listi, izguba dokumenta, urejanje državljanstva, zdaj evakuacijski leti domov. Včasih je veliko dela, včasih malo manj, pravi Robert Plesnik, o vrnitvi v domovino pa ne razmišlja.Država po mojem mnenju zelo dobro obvladuje pandemijo. Ni večjih težav z opremo. Tovarna zaščitnih mask v Whanganui in velika zaloga opreme na državnem nivoju, ki jo kontrolira ministrstvo za zdravje, sočasno pa lokalni odbori držijo svojo zalogo, nato se samo dopolnjuje iz lokalnih virov. Ko ste v Sloveniji imeli pomanjkanje mask, smo mi imeli 18 milijonov kosov na zalogi v ministrstvu in pet milijonov na lokalnih odborih. Na tiskovnih konferencah so novinarji dobrodošli in lahko v živo sprašujejo premierko ali vladni krizni štab. Glavni epidemiologje zelo sposoben, miren in odgovori na vsako vprašanje; včasih tudi z 'ne vem, se bom pozanimal in sporočim naslednjič'. Ljudje ga imajo radi, mu zaupajo in pojavljajo se predlogi, da bo nominiran za Novozelandca leta. Skratka, mislim, da naša premierka Jacinda Ardern odlično vodi državo. Prestala je teroristični napad, izbruh ognjenika s poškodovanimi turisti in zdaj krizo z virusom, ki bo vodila v ekonomsko krizo. Vodi nas pošteno, brez presije in groženj. »Be safe, be kind to each other ... ostanimo varni, prijazni drug do drugega« so besede, ki tukaj nekaj pomenijo in se jih kot narod poskušamo držati.Običajnega življenja, kot smo ga poznali, tukaj zdaj ni, razen da se veliko ljudi veliko rekreira. Vlada nas vsak dan sredi dneva obvešča o vseh zdravstvenih zadevah in tudi vseh drugih ukrepih. Internetna stran vlade ima celo goro podatkov o zdravstvu, finančni pomoči in omejitvah, ki se jih moramo držati. Trenutno smo na tako imenovani četrti stopnji lockdowna (karantene), razen najnujnejših storitev – to pa so hrana, mediji, zdravstvo, transport, policija – je vse zaprto.Ministrstvo za šolstvo je podaljšalo počitnice za dva tedna s trenutkom, ko smo vstopili v stopnjo štiri in včeraj se je začela šola. Toda to je šola po internetu ali, za manj dostopne kraje, po televiziji. Vlada je nakupila 70.000 računalnikov in zdaj je velik fokus na preusmeritvi klasičnega šolskega sistema na internet.Zelo veliko debat je o ekonomiji in posledicah covida-19, določene firme gredo v stečaje (Burger Kind, Bauer Media itd.), turizem (mednarodni) je umrl in Nova Zelandija, kot vemo, je precej močna na tem področju.Vlada je takoj sprejela sveženj gospodarske pomoči, vsi zaposleni dobijo 585 dolarjev na teden (za 12 tednov). Pogoj za to pomoč je dokazilo, da imaš 30 odstotkov manj prometa kot lansko leto zaradi covida-19. So pa tudi pogoji za delodajalce, ki sprejmejo pomoč (delodajalec mora zadržati delavca za dobo nadomestila, za najmanj osemdeset odstotkov plače). Najnovejši ukrep je tudi pomoč študentom (vlada jim namenja 130 milijonov dolarjev pomoči), poseben dostop do posojil, ker ni služb, 14-dnevna uradno nadzorovana karantena za vse prišleke v državo, saj želijo popolnoma ustaviti in nadzorovati virus. Kot zanimivost naj omenim še zamrznitev stanovanjskih najemnin, prepoved izvržb najemnikov zaradi plačila najemnim.Včeraj je premierka tudi povedala, da bo vladna vodilna ekipa (premierka, vsi ministri in direktorji/sekretarji resorjev) zmanjšala plače za dvajset odstotkov za dobo šestih mesecev. To je znak solidarnosti z vsemi, ki bijejo težko bitko z ekonomijo. Geslo kot leadership, it starts at the top ... vodenje, začne se pri vrhu ..., tu res nekaj pomeni.Vzdušje med ljudmi je dobro. Malce lovimo tiste, ki kršijo pravila (med njimi tudi zdravstveni minister, ki ga je okrcala premierka). Nova Zelandija se proti virusu bojuje zelo dobro v primerjavi s preostalim svetom, trenutno mirijo ljudi, da ni še vsega konec in da nočejo zapraviti nagaranega vodstva iz prvega polčasa. Vlada bo 20. aprila sporočila, ali sprošča ukrepe na stopnjo tri. Sočasno pripravljajo pravila v praktičnem merilu.Hm ... sam se ne smatram za tujca in ne bi nikoli šel nazaj v Slovenijo v trenutni situaciji. Drugače pa je zelo veliko turistov (tudi Slovencev) obtičalo na Novi Zelandiji. Trenutno se izvajajo zadnji repatriacijski leti, prek Nemčije in Avstrije nazaj v EU.