Roboti postajajo novi negovalci, plesalci, boksarji

S pospešenim staranjem prebivalstva se ne spoprijemajo samo države v Evropski uniji ali Južna Koreja in Japonska kot do nedavnega najbolj razviti državi na Daljnem vzhodu. Čedalje starejše prebivalstvo vse bolj bremeni tudi državo, ki je v treh desetletjih z velikimi koraki napredovala na lestvici razvitosti. Gre za Kitajsko, kjer imajo v zadnjih letih rekordno nizke stopnje rodnosti. Za to je kriva zlasti več desetletij trajajoča politika enega otroka, s katero so v drugi polovici prejšnjega stoletja hoteli zmanjšati število prebivalstva in tudi stopnjo revščine.

A ko se je pred kakšnimi tridesetimi leti država začela odpirati svetu in tržnemu gospodarstvu, jo je izjemno hitra gospodarska rast prehitela in posledice te zgrešene demografske politike so vidne šele zdaj. Lani so Kitajci imeli najnižjo rodnost v zgodovini: na tisoč prebivalcev se je rodilo 5,63 otroka, kar je še dodaten padec od dosedanjega negativnega rekorda leta 2023, ko se je rodilo 6,39 otroka na tisoč prebivalcev. Še pred petimi leti so imeli pozitivno nataliteto, sicer minimalno, znašala je 0,3 odstotka, leto pozneje, 2022., pa so beležili za 1,5 odstotka nižjo rodnost od števila umrlih.