FOTO:Rojevanje na domu med pandemijo

V fotogaleriji si lahko ogledate osebno zgodbo 24-letnega zakonskega para Karle Lopez Rangel in Miguela Flores Torresa, ki jo je dokumentiral reuresov fotograf. Par se je med pandemijo, ki v Mehiki še vedno traja, zaradi varnosti odločil za porod na domu, saj so bolnice preobremenjene, poleg tega pa obstaja velika verjetnos okužbe s koronavirusom.



Ko se je bližal rok, se je mehiški par soočal z iskanjem alternativnega načrta za porod in se preselil v majhno stanovanje v soseski Mexico Cityju, z manjšim številom primerov koronaviusa. Najela sta babico, ki je specializirana za porode na domu, v trgovini sta kupila napihljiv bazen in čakala na porod.