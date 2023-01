Rojstni dan brez proslavljanja, še Rodmana ne bo

V nadaljevanju preberite:

Kim Džong Unu ni mar za rojstni dan. Severnokorejski voditelj bo jutri dopolnil 39 let, a ni nobenih znamenj, da bo organizirano kakršnokoli praznovanje. Prej bi se lahko zgodilo, so navedle južnokorejske tajne službe, da bodo tega dne v enem od jedrskih oporišč izvedli poskus s sedmo jedrsko bombo.

Po vsej verjetnosti se 8. januarja ne bo zgodilo nič spektakularnega, kajti na voditeljev rojstni dan tokrat ne bo niti Dennisa Rodmana, nekdanjega zvezdnika NBA, ki je leta 2014 Kim Džong Unu priredil posebno slavje, ko je v Pjongjang pripeljal skupino ameriških košarkarjev, ki so pred njim odigrali tekmo. To je bilo najbolj nenavadno rojstnodnevno darilo, Rodman pa ga je pospremil s kopijo slovite izvedbe pesmi Happy Birthday Mister President, ki jo je Marilyn Monroe zapela J. F. Kennedyju.

Kim Džong Un je podedoval oblast od očeta Kim Džong Ila. Nezakonito zasebno pobudo bi težko poimenovali reforme. Delavska stranka je razpravljala o jedrski oborožitvi in nacionalni obrambi.

Dvometrski igralec je s sončnimi očali in pirsingi na ustnicah in uhljih pel z negotovim glasom: Happy Birthday Dear Marshal. Zdelo se je, da voditelj nima nič proti takšni proslavi. Po vsem tem sta celo postala prijatelja, kolikor je to sploh mogoče, in Rodman je pozneje povedal, da mu je Kim Džong Un pokazal dojenčico, svojo hčer, ki je bila rojena nekaj mesecev prej. »Ime ji je Džu E,« je povedal košarkar in poudaril, da je »maršal« zelo nežen oče.