Rojstni dan brez svečk na torti

Praznik bo tudi izziv za epidemiološko trdnost države. FOTO: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Vavčerji po kitajsko

Ljudska republika Kitajska je v četrtek svoj 71. rojstni dan praznovala s poudarjeno samozavestjo, kajti letos ni zgolj dodala še eno leto svojemu obstoju, temveč je tudi med prvimi na svetu vzpostavila nadzor nad pandemijo covida-19. A državni praznik, ki ga letos praznujejo hkrati s tradicionalnim praznikom sredine jeseni, bo letos velik izziv za epidemiološko trdnost velike države.V osmih prostih dneh, kolikor jih Kitajcem pripada ob tej priložnosti, bo več sto milijonov ljudi potovalo v številne kraje znotraj svoje države. Vozovnice za vlake, avtobuse in letala so že dolgo razprodane. »Vendar je vse pod nadzorom,« je za Delo zagotovil, zdravnik v eni od pekinških bolnišnic, ki je seveda velik zagovornik nošenja mask. »Higienska procedura se zelo dosledno spoštuje.«A koronavirus kljub temu ni povsem izginil. Na Kitajskem so v zadnjih tednih imeli po več deset primerov okužbe na dan, vendar je šlo v glavnem za ljudi, ki so se okužili zunaj svoje države., glavni epidemiolog v kitajskem Centru za nadzor nad boleznijo, je v izjavi za osrednjo televizijo dejal, da virus nič več ne kroži med tukajšnjimi prebivalci in da za potovanja znotraj države ni treba uvajati posebnih omejitev.»Žal nam je samo to, da ne moremo potovati v tujino,« pravi Wu, čigar sin živi v New Yorku. Lani so Kitajci med »zlatim tednom« ob dnevu republike opravili kar sedem milijonov potovanj, pri čemer jih je največ obiskalo Tajsko in Japonsko. Letos bo to tako rekoč nemogoče, in to ne zgolj zaradi omejitev, ki so jih določene države uvedle ob vstopu na njihovo območje, temveč tudi zaradi dvotedenske karantene, ki po vrnitvi iz tujine velja za vse kitajske državljane. Pri tem morajo ti polovico tega časa preživeti v enem od hotelov, ki jih določi vlada, in to na lastne stroške.Prav to pa je za domače gostince »zlati teden« spremenilo v zlato priložnost. Skoraj vse kitajske pokrajine so turistom izdale vavčerje, s katerimi lahko brezplačno obiščejo več kot 1500 parkov, kulturnih znamenitosti ali muzejev po vsej državi. Wuhan, iz katerega se je koronavirus začel širiti po svetu, je postal turistična znamenitost, saj si Kitajci želijo poleg številnih nadvse dragocenih spomenikov, s katerimi se ponaša to mesto z več kot 3500 let dolgo zgodovino, ogledati tudi samo mesto, katerega ime se je v zadnjih devetih mesecih najpogosteje omenjalo po vsem svetu.»Osemdnevni praznik bo lakmusov test, ki bo pokazal, do katere stopnje je okrevalo kitajsko gospodarstvo,« piše v prazničnem uvodniku časopis Global Times. »To bo tudi svojevrsten podatek za tiste, ki po vsem svetu sprejemajo politične odločitve, kajti glede na to, da bo covid-19 tudi v bližnji prihodnosti očitno ostal med nami, bodo morale vse države poskušati najti svoje rešitve, s katerimi bodo uravnovesile nujnost epidemiološke preventive in potrebo po gospodarski rasti.«LR Kitajska bo svoj rojstni dan praznovala brez svečk na torti. Tradicionalni ognjemeti, ki so 1. oktobra običajno razsvetlili nebo nad vsemi kitajskimi mesti, bodo tokrat zasijali zgolj na velikih ekranih, ki jih bodo postavili na mestnih trgih. To bo skromna proslava, med katero se od ljudstva pričakuje, da bo potrošilo več kot država.