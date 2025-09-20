Rojstni dan velike pisateljice in dan demokracije

V nadaljevanju preberite:

»Samo zelo redki ljudje med nami so takšni, kakršni so videti, da so.« Tega stavka Agathe Christie iz njene kratke zgodbe Človek v megli sem se spomnila ob 135. obletnici njenega rojstva 15. septembra. Minuli ponedeljek je bil tudi mednarodni dan demokracije, ki ga zaznamujemo vse od leta 2007, ko je generalna skupščina Združenih narodov sklenila, da bo vsak 15. september posvečen promoviranju načel demokracije kot univerzalne vrednote, ki temelji na svobodno izraženi volji ljudstva, da opredeli svoj politični, gospodarski, družbeni in kulturni sistem.