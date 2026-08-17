Rok se je iztekel, trajnega miru pa ni na obzorju

Danes se je iztekel 60-dnevni rok, do katerega bi morali skladno z memorandumom o razumevanju Združene države in Iran uskladiti pogoje za sklenitev trajnega miru. Toda dva meseca zatem, ko je bil v Ženevi sklenjen »zgodovinski dogovor«, nič ne kaže, da bi se vojna proti Iranu in kaos v regiji lahko končala. Nasprotno. Čeprav je orožje zadnjih nekaj dni mirovalo, razmere v Perzijskem zalivu ostajajo napete. Predvsem to velja za Hormuško ožino, ki je od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu pred slabega pol leta v središču konflikta. Iran je ključno trgovsko pot, prek katere je pred 28. februarjem vsak dan šlo v svet več kot dvajset odstotkov svetovne proizvodnje nafte in zemeljskega plina, umestil v središče pogajalske strategije in strategije preživetja. Z junijskim memorandumom o ...