Epsteinovi dokumenti: Bodo demokrati potegnili v globine še Trumpa?

Razkritja pedofila Jeffreyja Epsteina iz temačnih globin visoke družbe so se doslej bolj nanašala na demokrate. Bodo ti končno potegnili s seboj tudi republikanskega predsednika Donalda Trumpa, Epsteinovega nekdanjega floridskega soseda?

V petek se bo uradno iztekel zakonski rok za objavo dokumentov iz preiskav pokojnega znanca bogatih in slavnih, ki je avgusta 2019 umrl v newyorškem zaporu. Ljudje, ki so ga poznali, se še danes branijo pred obtožbami. Nove fotografije, ki so jih konec prejšnjega tedna objavili demokratski člani nadzornega odbora predstavniškega doma, so dvignile veliko prahu, saj je na teh tudi aktualni ameriški predsednik.