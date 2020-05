Rolls-Royce bo zaradi koronakrize odpustil 9000 zaposlenih

Največ odpuščanj bo v Veliki Britaniji

Izvršni direktor Rolls-Roycea Warren East pravi, da si letalska industrija po koronakrizi ne bo opomogla kar nekaj let in da so odpuščanja nujna. FOTO: Toby Melville/Reuters

Zaradi skoraj popolnega mrka letalskega potniškega prometa zaradi krize se vedno več letalskih družb rešuje z odpuščanji in zniževanjem stroškov. K zniževanju stroškov seveda spada tudi odprodaja rabljenih letal ali pa odstop od načrtovanih nakupov novih, to pa je že in še bo posredno prizadelo tudi letalsko industrijo. Tako je eden največjih proizvajalcev letalskih motorjev na svetu Rolls-Royce zdaj objavil, da bodo morali odpustiti kakšnih devet tisoč zaposlenih, poroča britanski BBC.Rolls-Royce sicer v svojih tovarnah po svetu skupno zaposluje okrog dvainpetdeset tisoč ljudi. Toda v delu, ki proizvaja motorje za civilna letala, je največ zaposlenih v Veliki Britaniji, zato se sindikati bojijo, da bo tudi največ odpuščanj prav v domači državi. A drugače ne bo šlo, pravi izvršni direktor Rolls-Roycea Warren East . »Vpliv tokratne krize na letalski promet in letalsko industrijo je nezaslišanih razsežnosti in kar nekaj let bo trajalo, da se letalski trg vrne na raven izpred nekaj mesecev,« pravi.Družba je sicer že izkoristila nekaj državne krizne pomoči, da je lahko izplačala plače okrog štiri tisoč zaposlenim, toda po Eastovih besedah takšne vladne pomoči ne morejo pričakovati nekaj let zapored, težav pa prej kot v nekaj letih ne bo konec. Poleg odpuščanj zato v Rolls-Royceu načrtujejo tudi druge oblike zniževanja stroškov in verjetno tudi odprodajo dela premoženja.