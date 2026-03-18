Romana Tomc: Edina sprejemljiva posledica je, da Marta Kos odstopi

V EPP predlagajo posebno zasedanje zunanjepolitičnega odbora evropskega parlamenta, da bi komisarko za širitev zaslišali o njenem domnevnem sodelovanju s SDV.

»Želimo, da komisarka pojasni, zakaj je lagala pred poslanci evropskega parlamenta, ko je bila zaslišana kot kandidatka za evropsko komisarko za širitev,« je v pogovoru s slovenskimi dopisniki povedala Romana Tomc. FOTO: Omar Havana/Reuters

Evropska poslanka SDS in podpredsednica skupine EPP Romana Tomc je napovedala, da bo zunanjepolitični odbor evropskega parlamenta (Afet) zaslišal Marto Kos glede novih očitkov o njenem sodelovanju s službo državne varnosti (SDV) v času Jugoslavije med njenim delom v Nemčiji. »Želimo, da komisarka pojasni, zakaj je lagala pred poslanci evropskega parlamenta, ko je bila zaslišana kot kandidatka za evropsko komisarko za širitev,« je v pogovoru s slovenskimi dopisniki povedala Romana Tomc. Nova razkritja po njenem mnenju postavljajo evropsko komisarko za širitev na laž, saj je jeseni 2024 na zaslišanju zatrdila, da ni sodelovala s tajno službo. Po mnenju Romane Tomc obstaja jasen konflikt interesov, saj je komisarka pristojna za Srbijo, kjer so shranjeni »udbovski« arhivi. FOTO: Tadej ...