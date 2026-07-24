Romunija prvič sestrelila dron v svojem zračnem prostoru

Romunija je v svojem zračnem prostoru danes prvič, odkar se je leta 2022 začela ruska agresija v Ukrajini, sestrelila brezpilotni letalnik, je sporočil predsednik države Nicusor Dan. Nad vasjo Padina, ki leži približno 114 kilometrov stran od Bukarešte, ga je sestrelil romunski pilot v letalu F-16, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Pomembno je omeniti, da je bilo območje nenaseljeno, zato je pilot lahko streljal od zgoraj, zdaj pa ekipe različnih institucij preiskujejo incident, da bi ugotovile vse podrobnosti o njem,« je na novinarski konferenci pojasnil Dan.

Romunska zunanja ministrica Oana Toiu je pri tem v objavi na omrežju X zapisala, da bo Romunija še naprej investirala v moderno zračno obrambo in zmogljivosti za obrambo pred droni.

Na evropski komisiji so v odzivu izrazili zaskrbljenost nad dejstvom, da je dron vstopil v romunski zračni prostor in da se to ni zgodilo prvič. Zatrdili so, da bodo počakali na izsledke preiskave, Romuniji in njenim prebivalcem pa izrazili solidarnost.

Romunija je od začetka vojne v Ukrajini že večkrat v svojem zračnem prostoru zaznala drone, vendar njene oborožene sile doslej niso sestrelile še nobenega.

Maja je dron trčil v stanovanjsko stavbo, pri čemer sta bili ranjeni dve osebi. Incident sta obsodila tako zveza Nato kot EU, katerih članica je Romunija. Bukarešta je zaradi tega incidenta pozneje izgnala ruskega generalnega konzula.