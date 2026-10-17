Romunija sestrelila drona

Oblasti v Romuniji so danes sporočile, da je vojska v romunskem zračnem prostoru nad Črnim morjem sestrelila dva drona. Gre za najnovejšega v nizu nedavnih podobnih incidentov, za katere se domneva, da so posledica ruske invazije na Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Romunski vojaški piloti so nad Črnim morjem napadli in sestrelili dva drona, potem ko sta nezakonito priletela v zračni prostor nad našo državo,« je na družbenih omrežjih sporočil minister za obrambo Radu Miruta.

Oba drona so okrog 18. ure po lokalnem času sestrelili lovci F-16, in sicer približno 20 kilometrov od pristaniškega mesta Sulina ob Črnem morju.

Ob obalah Črnega morja v zadnjih tednih in mesecih vse pogosteje poročajo o incidentih z droni in napadih na trgovske ladje. Od začetka oktobra sta v sedmih tovrstnih napadih umrla najmanj dva mornarja, še 28 jih je pogrešanih, tri ladje pa so potonile.

Napadi krepijo zaskrbljenost glede varnosti trgovske plovbe v Črnem morju in morebitnega širjenja posledic vojne v Ukrajini na ozemlje Nata.

Vladi Romunije in Bolgarije, ki sta članici Nata in EU, sicer napadov zaradi pomanjkanja prepričljivih materialnih dokazov ne pripisujeta Rusiji. Vendar pa sta voditelja obeh držav, romunski predsednik Nicusor Dan in bolgarski premier Rumen Radev, v četrtek opravila pogovore na to temo z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem.

Bolgarija je v petek prosila Nato za krepitev njene obrambe pred droni, Rutte pa je obema voditeljema zagotovil, da bo zavezništvo okrepilo svojo prisotnost na vzhodnem krilu ter zmogljivosti za obrambo pred droni.