Romunijo stresel potres z magnitudo 5,6

Okrožje Gorj na jugozahodu Romunije je danes stresel potres z magnitudo 5,6, ki so ga čutili tudi v sosednjih državah, kot sta Srbija in Bolgarija, je sporočila ameriška geološka služba (USGS). Epicenter potresa je bil na globini deset kilometrov. O žrtvah ali večji škodi niso poročali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Že v ponedeljek je isto območje prizadel potres z nekoliko nižjo magnitudo. Kot je danes sporočil romunski nacionalni inštitut za fiziko Zemlje (INFP), potresa nista povezana s smrtonosnimi potresi, ki so prejšnji teden prizadeli jugovzhod Turčije in severozahod Sirije. Vendar pa so tresljaji kljub temu med nekaterimi prebivalci na območju vzbudili zaskrbljenost.

Lokalna poročila in objave v družbenih medijih kažejo na manjšo škodo na stavbah in avtomobilih, ljudje pa so v naglici zapuščali stavbe. O poškodovanih ali večji škodi niso poročali.

Romunija sicer leži na več seizmičnih prelomih, strokovnjaki pa opozarjajo na »velik seizmični potencial« države. Potres 4. marca 1977 je povzročil 1570 smrtnih žrtev in več kot 11.000 poškodovanih, največ v prestolnici Bukarešti, ki leži na prelomu, imenovanem Vrancea.