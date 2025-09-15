Romunska vojska prestregla ruski dron: To je zelo neodgovorno od Moskve

Bukarešta je obsodila »neodgovorna dejanja« Moskve, potem ko je ruski dron med napadi na Ukrajino vstopil v romunski zračni prostor. Romunska vojska je nemudoma sprožila vzlet romunskih lovcev F-16, poroča CNN.

Dron je v romunski zračni prostor vstopil v soboto ob 18.05 po lokalnem času in se približno 50 minut zadrževal nad severno Dobrujo, preden je zapustil državo in poletel proti Ukrajini. Piloti lovcev so imeli dovoljenje za streljanje, a so se po oceni tveganja za civilno prebivalstvo odločili, da ognja ne sprožijo.

Romunsko ministrstvo za obrambo je dejalo, da incident predstavlja novo grožnjo regionalni varnosti in stabilnosti v Črnem morju ter kaže na »pomanjkanje spoštovanja mednarodnega prava« s strani Rusije. Romunski zunanji minister je v zvezi z dogodkom poklical ruskega veleposlanika, ki je incident označil kot še eno provokacijo kijevskega režima.

EU in NATO so obsodili kršitev, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je znova pozval k dodatnim sankcijam proti Rusiji in k okrepitvi kolektivne obrambe. Dejal je še, da vdor drona ne more biti napaka, temveč predstavlja »očitno razširitev vojne s strani Rusije«. Moskva se na trditve Romunije ni odzvala, pa poroča BBC.

Visoka predstavnica EU za zunanje zadeve Kaja Kallas je incident označila za »še eno nesprejemljivo kršitev suverenosti države članice EU«.

Poljska je ob tem poudarila, da so začeli preventivne operacije s poljsko in zavezniško letalsko obrambo. »Sistemi kopenske zračne obrambe so dosegli najvišjo stopnjo pripravljenosti,« je dejal poljski premier Donald Tusk. Belorusija, tesna zaveznica Rusije, je trdila, da je bil vdor dronov v poljski zračni prostor napaka zaradi motenj navigacijskih sistemov.

Češka je v nedeljo sporočila, da je v Poljsko napotila enoto helikopterjev specialnih operacij – tri helikopterje Mi-171S, vsak za prevoz do 24 oseb z vso bojno opremo – kot odgovor na ruske vdore na vzhodni meji Nata, je pojasnila češka ministrica za obrambo Jana Černošova.

Zelenski je ob najnovejšem vdorih opozoril, da ruska vojska »točno ve, kam droni letijo in kako dolgo lahko delujejo v zraku«, ter znova pozval Zahod k zaostritvi sankcij proti Moskvi. Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden dodal, da je pripravljen na strožje sankcije proti Rusiji, a le, če bodo države Nata izpolnile določene pogoje, na primer prenehale kupovati rusko nafto.