V Jeruzalemu Rubio obljubil podporo ZDA in nadaljevanje pritiska na Iran

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je danes v Jeruzalemu izraelskemu premieru Benjaminu Netanjahuju zagotovil neomajno podporo ZDA v boju proti Hamasu. Kot je dejal, si prebivalci Gaze sicer zaslužijo boljšo prihodnost, a se ta ne more začeti, dokler palestinsko islamistično gibanje ne bo izkoreninjeno.

»Lahko računate na našo neomajno podporo in zavezanost, da se to uresniči,« je izraelskemu premieru zagotovil vodja ameriške diplomacije.

Pri tem je bil kritičen do priznanj Palestine, ki se obetajo tudi na prihajajočem zasedanju 80. Generalne skupščine Združenih narodov. Po njegovih besedah gre v veliki meri za simbolične poteze, ki vpletenih ne približujejo rešitvi dveh držav.

Obisk bo sklenil jutri

»Edini vpliv, ki ga imajo, je, da Hamas čuti večjo opogumljenost,« je ocenil Rubio, ki bo obisk v Izraelu sklenil v torek. Od tam bo odpotoval v Združeno kraljestvo, kjer se bo od torka do četrtka mudil predsednik ZDA Donald Trump.

Netanjahuju je Rubio v imenu ZDA obljubil tudi ohranitev 'maksimalnega pritiska' na Iran, da bi islamski republiki tako preprečili razvoj jedrskega orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio in izraelski premier Benjamin Netanjahu sta obiskala Zid žalovanja. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Trump, največji prijatelj

Izraelski premier je obisk ameriškega državnega sekretarja označil za jasno sporočilo podpore Washingtona. Trumpa je označil za največjega prijatelja, kar jih je Izrael kdaj imel v Beli hiši.

Rubio je na obisk v Izrael prispel le nekaj dni po izraelskem napadu na pripadnike Hamasa v Dohi, do katerega je bil kritičen tudi Trump. Kljub temu je prvi mož ameriške diplomacije že pred prihodom zatrdil, da Trumpovo nezadovoljstvo z napadom ne bo vplivalo na odnos ZDA do Izraela.

V katarski prestolnici medtem danes poteka vrh arabskih in islamskih držav, na katerem naj bi voditelji teh držav poskušali doseči enotno stališče do vojne v Gazi in ravnanja Izraela.

Katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani je na nedeljskem ministrskem srečanju, ki je služil kot priprava na vrh, mednarodno skupnost pozval h kaznovanju Izraela. Hkrati je zagotovil, da si bo njegova država kljub izraelskemu napadu kot posrednica še naprej prizadevala za rešitev bližnjevzhodnega konflikta.