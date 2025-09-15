  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    V Jeruzalemu Rubio obljubil podporo ZDA in nadaljevanje pritiska na Iran

    Kot je dejal, si prebivalci Gaze sicer zaslužijo boljšo prihodnost, a se ta ne more začeti, dokler palestinsko islamistično gibanje ne bo izkoreninjeno.
    Rubio je na obisk v Izrael prispel le nekaj dni po izraelskem napadu na pripadnike Hamasa v Dohi, do katerega je bil kritičen tudi Trump. FOTO: Nathan Howard/Reuters
    Galerija
    Rubio je na obisk v Izrael prispel le nekaj dni po izraelskem napadu na pripadnike Hamasa v Dohi, do katerega je bil kritičen tudi Trump. FOTO: Nathan Howard/Reuters
    STA
    15. 9. 2025 | 14:12
    15. 9. 2025 | 14:33
    2:54
    A+A-

    Ameriški državni sekretar Marco Rubio je danes v Jeruzalemu izraelskemu premieru Benjaminu Netanjahuju zagotovil neomajno podporo ZDA v boju proti Hamasu. Kot je dejal, si prebivalci Gaze sicer zaslužijo boljšo prihodnost, a se ta ne more začeti, dokler palestinsko islamistično gibanje ne bo izkoreninjeno.

    »Lahko računate na našo neomajno podporo in zavezanost, da se to uresniči,« je izraelskemu premieru zagotovil vodja ameriške diplomacije.

    Pri tem je bil kritičen do priznanj Palestine, ki se obetajo tudi na prihajajočem zasedanju 80. Generalne skupščine Združenih narodov. Po njegovih besedah gre v veliki meri za simbolične poteze, ki vpletenih ne približujejo rešitvi dveh držav.

    Obisk bo sklenil jutri

    »Edini vpliv, ki ga imajo, je, da Hamas čuti večjo opogumljenost,« je ocenil Rubio, ki bo obisk v Izraelu sklenil v torek. Od tam bo odpotoval v Združeno kraljestvo, kjer se bo od torka do četrtka mudil predsednik ZDA Donald Trump.

    Netanjahuju je Rubio v imenu ZDA obljubil tudi ohranitev 'maksimalnega pritiska' na Iran, da bi islamski republiki tako preprečili razvoj jedrskega orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Ameriški državni sekretar Marco Rubio in izraelski premier Benjamin Netanjahu sta obiskala Zid žalovanja. FOTO: Nathan Howard/Reuters
    Ameriški državni sekretar Marco Rubio in izraelski premier Benjamin Netanjahu sta obiskala Zid žalovanja. FOTO: Nathan Howard/Reuters

    Trump, največji prijatelj

    Izraelski premier je obisk ameriškega državnega sekretarja označil za jasno sporočilo podpore Washingtona. Trumpa je označil za največjega prijatelja, kar jih je Izrael kdaj imel v Beli hiši.

    Rubio je na obisk v Izrael prispel le nekaj dni po izraelskem napadu na pripadnike Hamasa v Dohi, do katerega je bil kritičen tudi Trump. Kljub temu je prvi mož ameriške diplomacije že pred prihodom zatrdil, da Trumpovo nezadovoljstvo z napadom ne bo vplivalo na odnos ZDA do Izraela.

    V katarski prestolnici medtem danes poteka vrh arabskih in islamskih držav, na katerem naj bi voditelji teh držav poskušali doseči enotno stališče do vojne v Gazi in ravnanja Izraela.

    Katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani je na nedeljskem ministrskem srečanju, ki je služil kot priprava na vrh, mednarodno skupnost pozval h kaznovanju Izraela. Hkrati je zagotovil, da si bo njegova država kljub izraelskemu napadu kot posrednica še naprej prizadevala za rešitev bližnjevzhodnega konflikta.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Odzivi na derbi

    Šeško najbolj osamljen človek v vesolju

    Na mestnem derbiju med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom (3:0) je bila v nebo vpijoča nevključenost najdražjega napadalca gostov Benjamina Šeška.
    Peter Zalokar 15. 9. 2025 | 10:18
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Banka Slovenije

    Predsednica države ima novo kandidatko za guvernerko

    Nataša Pirc Musar bi za guvernerko Banke Slovenije predlagala vodjo bančne podružnice BKS Jano Benčina Henigman.
    15. 9. 2025 | 12:48
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Partnerstvo

    Kanadski poslovnež, znan iz hokejske Olimpije, vstopa v Merkur

    Alexandre Lefebvre je že vlagatelj v hokejski klub Olimpija, v Kanadi pa vodi trgovski sistem s tehničnim blagom.
    Nejc Gole 15. 9. 2025 | 11:19
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Vredno branja

    Andrej Stare: Nisem še pripravljen na večnost

    Andrej Stare, zdravnik in športni komentator, po tretji sepsi in raku na črevesu komaj čaka, da spet steče v zdravo življenje.
    Grega Kališnik 14. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Baloni se napihujejo, novi pok le vprašanje časa

    Obletnica bankrota Lehman Brothers kot svarilo, da čas velikih disrupcij skriva zametke nove finančne krize, ki bo prišla in bo drugačna od drugih.
    Miha Jenko 13. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pippo Baudo

    Spopad nekdanje žene in tajnice zaradi oporoke legendarnega televizijca

    Kralj italijanske televizije Pippo Baudo je svoji dolgoletni tajnici zapustil enak delež zapuščine kot svojima otrokoma.
    12. 9. 2025 | 20:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Na koncu bo 45 proti 55 odstotkov v korist leve sredine

    Politologa Igor Lukšič in Alem Maksuti o startnih položajih strank na začetku podaljšane volilne kampanje.
    Uroš Esih 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    IzraelZDAGazaPalestinaBenjamin Netanjahu

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Ameriškemu boksarju uspelo nekaj, kar ni še nikomur

    Terence Crawford je pred več kot 70.000 gledalci na štadionu v Las Vegasu premagal mehiškega šampiona Saula Alvareza.
    Miha Šimnovec 15. 9. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Novi mejnik: Duplantis preskočil 630 cm

    Na atletskem svetovnem prvenstvu v Tokiu je spet zablestel švedski zvezdnik, in sicer z novim svetovnim rekordom v skoku s palico.
    15. 9. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Skupina Gen je danes prevzela Gorenjske elektrarne

    V Skupini Gen bodo prevzem financirali z lastnimi sredstvi, v skupni višini 36,41 milijona evrov.
    15. 9. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    Za Tadeja Pogačarja je dosegljiv zlati dvojček

    Slovenski kolesarski šampion na svetovnem prvenstvu ne bo tako darežljiv, kot je bil na kanadski generalki.
    Miha Hočevar 15. 9. 2025 | 16:05
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP v odbojki

    Slovenci selektorja niso upoštevali, zdaj jih čaka pekel

    Slovenska reprezentanca pokazala karakter proti Bolgarom. Proti Nemčiji za napredovanje šteje le zmaga, Pajenk pričakuje peklensko klanje.
    Nejc Grilc 15. 9. 2025 | 15:05
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Skupina Gen je danes prevzela Gorenjske elektrarne

    V Skupini Gen bodo prevzem financirali z lastnimi sredstvi, v skupni višini 36,41 milijona evrov.
    15. 9. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    Za Tadeja Pogačarja je dosegljiv zlati dvojček

    Slovenski kolesarski šampion na svetovnem prvenstvu ne bo tako darežljiv, kot je bil na kanadski generalki.
    Miha Hočevar 15. 9. 2025 | 16:05
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP v odbojki

    Slovenci selektorja niso upoštevali, zdaj jih čaka pekel

    Slovenska reprezentanca pokazala karakter proti Bolgarom. Proti Nemčiji za napredovanje šteje le zmaga, Pajenk pričakuje peklensko klanje.
    Nejc Grilc 15. 9. 2025 | 15:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo