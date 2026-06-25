Rubio: pristojbine za plovne poti bi se širile kot nalezljiva bolezen

Državni sekretar ZDA Marco Rubio je danes na turneji po državah Perzijskega zaliva znova posvaril pred morebitno uvedbo pristojbin za prečkanje Hormuške ožine in dejal, da bi se takšna praksa lahko nevarno razširila po svetu.

»Mednarodne plovne poti ne pripadajo nobeni nacionalni državi. To je temeljno načelo, brez katerega bi v svetu vladal popoln kaos,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes glede Hormuške ožine dejal Rubio.

»Če bi dejansko sprejeli, da se za uporabo mednarodne plovne poti lahko zaračunava pristojbina zgolj zato, ker se ta nahaja v bližini vašega ozemlja, se bo to razširilo po vsem svetu kot nalezljiva bolezen,« je še povedal na srečanju držav Sveta za sodelovanje v Zalivu (GCC) v Bahrajnu.

Rubio, ki je v preteklih dneh obiskal tudi Združene arabske emirate in Kuvajt, je skušal znova pomiriti zaveznike ZDA v Perzijskem zalivu.

Dejal je, da ZDA ne bodo za vsako ceno sklenile dogovora z Iranom, temveč želijo dober in verodostojen sporazum, ki ga bodo vsi spoštovali. »Želimo zagotoviti, da noben del tega sporazuma (...) ne bo ogrozil varnosti, stabilnosti ali blaginje katerega koli od naših partnerjev v Zalivu,« je dejal.

Iranska revolucionarna garda je medtem danes posvarila ladje pred prečkanjem Hormuške ožine brez dovoljenja, navaja AFP. »Edina dovoljena pot za prehod skozi ožino je tista, ki jo je razglasil Iran,« so sporočili in dodali, da je prečkanje brez dovoljenja »nesprejemljivo in zelo nevarno«.

Oblasti v Teheranu so napovedale, da sicer ne bodo zaračunavale pristojbin za prehod prek Hormuške ožine, nameravajo pa zaračunavati druge pomorske storitve. ZDA medtem ostro nasprotujejo kakršnim koli pristojbinam ali drugim plačilom za prečkanje ožine, kot je danes znova poudaril Rubio.

Po tej ključni pomorski poti, ki je na najožji točki široka le približno 30 kilometrov, se običajno steka 20 odstotkov svetovnega izvoza surove nafte in utekočinjenega zemeljskega plina (LNG).

Hormuška ožina je ena od ključnih točk v pogajanjih med ZDA in Iranom. Memorandum o razumevanju, ki sta ga strani podpirali prejšnji teden, predvideva brezplačno prečkanje ožine v 60-dnevnem obdobju, ko bodo potekala tehnična pogajanja, po izteku tega obdobja pa še ni jasno, kakšen bo sistem upravljanja ožine.

Predstavniki oblasti Irana in Omana, ki prav tako leži ob Hormuški ožini, so v torek sporočili, da bodo skupaj preučili stroške za storitve v okviru upravljanja Hormuške ožine. V Teheranu vztrajajo, da bo Iran tisti, ki bo v skladu z mednarodnimi predpisi upravljal s to ključno pomorsko potjo.

Katar naj bi medtem tudi že pripravljal teren za regionalne pogovore o Hormuški ožini, ločene od pogajanj med ZDA in Iranom.