Rudarska pandemija

27.365 okužb so potrdili na Poljskem.

1172 ljudi je zaradi covid-19 umrlo na Poljskem.

Premogovnik Wuyek v Katowicah menda hočejo zapreti za stalno. FOTO: Reuters



Volitve in covid-19

12 poljskih rudnikov je začasno zaprtih.

Poljska, ki je pandemija ni pretirano prizadela, se vrača v normalno življenje, čeprav se je v zadnjih dnevih število okuženih povečalo, največ novih primerov pa so odkrili med rudarji v Zgornji Šleziji, ki se jo je oprijelo ime »poljski Wuhan«.»Na Poljskem so odkrili 22.825 potrjenih primerov, kar pomeni, da imajo enajstkrat nižjo stopnjo okuženosti kakor v Španiji,« so konec prejšnjega meseca pohvalili svojo vzhodno sosedo v nemškem časniku Welt. Tega niso omenili, da je bilo že takrat nesorazmerno veliko okuženih v eni sami regiji, Zgornji Šleziji, v kateri živi okoli 4,5 milijona ljudi. Takrat se je zdelo, da se pandemija umirja, zato je vlada že napovedala omilitev ukrepov.A v zadnjih dnevih je število odkritih primerov skokovito naraslo, več kot polovico od njih pa so odkrili v »poljskem Wuhanu«, kakor so mediji poimenovali to industrijsko območje, ki leži na jugu države ob meji s Češko. V ponedeljek je bilo med 599 novimi okuženimi 326 prebivalcev Zgornje Šlezije, včeraj so na Poljskem odkrili še 205 novih okužb, 126 v tej pokrajini.Podpredsednica poljske vladeje izjavila, da zaradi skokovitega povečanja okužb minuli konec tedna vlada ne namerava ponovno zaostriti ukrepe. »Odprava omejitev je nedojemljiva in neodgovorna,« je izjavil poljski zdravnik in profesor. Za poljsko televizijo TVN, ki je kritična do sedanjih oblasti, je posvaril, da Poljaki nemara še niso doživeli vrhunca pandemije. »To se lahko zgodi tik pred volitvami ali celo na sam dan glasovanja čez tri tedne. Toliko namreč traja, da se pokažejo simptomi covid-19,« je razložil. Zaradi virusa so na Poljskem prestavili predsedniške volitve, ki bi morale biti 10. maja, zato bo okoli 30 milijonov poljskih volivcev imelo možnost odločiti o tem, ali jih bo še naprej vodilali pa ga bo zamenjal opozicijski kandidat in župan Varšave, v nedeljo 28. junija.Zaostritve ukrepov v Varšavi trenutno ne načrtujejo, pač pa so se odločili, da bodo začasno zaprli kar 12 rudnikov premoga. Ker bodo med njimi tudi takšni z majhnim številom odkritih okužb, so v sindikatu Solidarnost zaskrbljeni, da hoče vlada za vedno ukiniti ta delovna mesta. Poljska proizvede 80 odstotkov svoje energije s pomočjo premoga, 90.000 ljudi je zaposlenih v rudnikih, enako število jih dela v podjetjih, ki so povezana z rudarsko industrijo. Pandemija je še poslabšala finančno stanje, v katerem se je zaradi padanja povpraševanja, nižanja cen in kopičenja zalo že prej znašlo poljsko premogovništvo. Že prej so v javnost pricurljale informacije, da namerava vlada, ki bo v naslednjih tednih predstavila načrt prestrukturiranja te gospodarske dejavnosti, za stalno zapreti vsaj tri premogovnike.