Rupnik kljub prepovedi pridigal in somaševal v Rimu

Pater Marko Rupnik je v nedeljo somaševal v rimski baziliki svete Praksede in s tem ignoriral prepovedi, ki so ga doletele zaradi obtožb o spolnih zlorabah, poroča italijanski časnik Domani. Rupniku so sicer že pred leti med drugim prepovedali vse oblike javnega duhovniškega udejstvovanja in javnega komuniciranja.

Prepovedi so proti slovenskemu jezuitu Rupniku veljale že pred razkritjem škandala decembra lani, vendar se zdi, da ga te niso posebej prizadele, dodaja časnik. Vsaj do letošnjega 22. januarja je namreč v baziliki Praksede tudi pridigal, pred dnevi pa je v rimski baziliki svetega Janeza v Lateranu menda predstavljal svoje mozaike skupini obiskovalcev.

Rupnik po nedeljski maši, ki so se je udeležili tudi visoki predstavniki, med drugim profesorica s Papeške univerze Gregoriana in vodstvo Centra Aletti, ni želel odgovarjati na vprašanja časnika Domani, so zapisali na spletni strani časnika.

Njegov nadrejeni, delegat mednarodnih hiš Johan Verschueren je za katoliško tiskovno agencijo ACI Prensa v odzivu na poročanje časnika pojasnil, da lahko Rupnik somašuje »zgolj v okviru Centra Aletti, ki je njegov notranji krog, njegova skupnost«. Poročanja italijanskega medija ni želel potrditi, češ da ne želi podajati sodbe o stvareh, o katerih ni povsem prepričan.

V zadnjem času o zlorabah spregovorilo vse več redovnic

Pater Rupnik je pred tremi desetletji domnevno zagrešil več spolnih zlorab redovnic ljubljanske skupnosti Loyola, v kateri je deloval. Obtožbe proti njemu so bile vložene predlanskim, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale, in primer zaključil. V zadnjem času pa je o sistematičnih in več časa trajajočih zlorabah spregovorilo več redovnic.

Vrh mednarodnih hiš jezuitskega reda v Rimu je tako februarja letos objavil novo poročilo o pričevanju domnevnih žrtev. V njem potrjuje, da so med ljudmi, ki so po decembrskem pozivu reda prijavili nove primere, tako ženske kot moški. Gre za prijave duhovnih, psiholoških in spolnih zlorab z zelo visoko stopnjo verjetnosti, ki jih je Rupnik zakrivil domnevno med sredino 80. let prejšnjega stoletja in letom 2018. Žrtve se namreč med seboj ne poznajo in pripovedovana dejstva se nanašajo na različna obdobja, so zapisali v poročilu.

Rupnik ne sme zapustiti dežele Lacij

Delegat mednarodnih hiš Johan Verschueren je takrat potrdil, da je red Rupniku prepovedal vsakršno javno umetniško dejavnost, zlasti v verskih objektih. Že prej so mu prepovedali vse oblike javnega duhovniškega udejstvovanja in javno komuniciranje, ne sme pa niti zapustiti italijanske dežele Lacij. Verschueren ni izključil nadaljnjih disciplinskih ukrepov proti Rupniku. Napovedal je notranji postopek, v katerem bo lahko Rupnik sam podal svojo različico dogajanja.

Vatikan je Rupnika, sicer priznanega sakralnega umetnika, že leta 2019 izobčil, ker je žensko, ki je imela z njim spolne odnose, odvezal greha. A so ta ukrep kmalu odpravili, ker je Rupnik greh priznal in se zanj pokesal.