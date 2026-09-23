Rupnikove žrtve v odprtem pismu papežu: Preveč molka o postopku

»Odločile smo se, da Vam pišemo ob Vašem potovanju v Francijo in še posebej ob Vašem obisku Lurda, kjer se boste srečali z žrtvami zlorab, kakršne smo tudi me, na kraju, kjer na pročelju bazilike po odločitvi, da jih dokončno zakrijejo, ne bodo več vidni mozaiki patra Rupnika. To je izjemno močna in pogumna poteza, ki smo jo zelo cenile,« je zapisano v odprtem pismu papežu Leonu XIV., ki ga je po poročanju Anse podpisalo pet domnevnih žrtev nekdanjega jezuita Leona Rupnika.

»Gre za prvo takšno potezo domnevnih žrtev. Pismo je objavila njihova odvetnica Laura Sgrò, v njem ženske opozarjajo na pretiran molk glede postopka proti Rupniku. »Za nas je to dodatno in trajno nasilje«, ki jih bremeni »kot težka skala«.

»Ne nameravamo se prepustiti pozabi niti se odpovedati pravičnosti,« nadaljujejo Gloria, Mirjam, sestra Samuelle, Vida in Pia, »dokler ne bo priznana resnost tega, kar se je zgodilo, in dokler odgovorni ne bo kaznovan. Na tej vijugasti poti do resnice bi želele, da nas obravnavajo kot pomoč, in ne kot oviro.«

Resnico potrebuje tudi Cerkev

»Zaupamo Vam in se obračamo na Vas, sveti oče,« še navajajo domnevne žrtve, ki čakajo na nadaljnji razvoj postopka pri dikasteriju za nauk vere, »kot na najvišjega pastirja Cerkve, da bi uporabili svojo najvišjo sodno oblast in oblast milosti ter prisluhnili naši prošnji. Ta je enaka prošnji vsake žrtve zlorabe, ki si želi, da bi bila resnica priznana v pravičnem postopku.«

»Prosimo Vas, da so vedno zagotovljeni možnost soočenja argumentov obeh strani, jasnost, preglednost, hitrost postopka ter nepristranskost in neodvisnost sodnikov, da nad sodbo in njenim izidom – kakršen koli že bo – ne bi ostale sence,« so še zapisale.

In še: »Potrebujemo resnico, Vaša svetost, vendar jo prav toliko kot me potrebuje tudi Cerkev.«