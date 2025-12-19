Opoldne po moskovskem času se je začel letni pogovor ruskega voditelja Vladimirja Putina s predstavniki medijev. Od leta 2001, ko je kot takrat še sveži voditelj Ruske federacije stopil pred sedmo silo, so postale njegove običajno maratonske »letne inventure« tradicija. Sprva so organizirali dva tovrstna dogodka, na enem se je Putin pogovarjal z novinarji, na drugem pa je odgovarjal na vprašanja prebivalcev.

V njegovi dolgoletni karieri je bilo doslej pripravljenih 18 »neposrednih linij« z ljudstvom in 16 velikih tiskovnih konferenc. Od leta 2023 sta oba dogodka združena v enega.

V zadnjih dveh tednih so organizatorji prireditve prejeli več kot 2,5 milijona vprašanj, prošenj in pozivov, ki so jih po različnih poteh državljani poslali svojemu voditelju. Sporočili so, da najbolj vroča tema ostaja socialna politika, ki ji je posvečena okoli petina prejetih vprašanj.

Pač pa sta glede na anketo, ki jo je med 1608 Rusi izvedel neodvisni center Levada, dve glavni vprašanji, o katerih bi radi slišali odgovore od Putina: kdaj bo konec vojne in kako naj se spopadejo s slabšanjem gospodarskega položaja. Približno petina vprašanih je izjavilo, da bi Putina vprašali, kdaj se bo končala »posebna vojaška operacija«.