Rusi aretirali novinarja Wall Street Journala, obtožujejo ga vohunjenja

Ruska varnostna služba FSB je objavila, da so v mestu Jekaterinburg aretirali Evana Gershkovicha, novinarja ameriškega časopisa The Wall Street Journal, poroča Reuters.

Tisovna agencija Interfax piše, da so ga pridržali zaradi suma vohunjenja. V službi FSB so potezo argumentirali z besedami, da so »ustavili nezakonite dejavnosti ameriškega državljana Gershkovich Evana, rojenega leta 1991, dopisnika moskovskega biroja ameriškega časopisa The Wall Street Journal, akreditiranega pri ruskem zunanjem ministrstvu, ki je osumljen vohunjenja v interesu ameriške vlade«.

Kot še navaja Reuters, so v izjavi zapisali še, da je Gershkovich dobil nalogo »ameriške strani«, da zbere informacije o »dejavnostih enega izmed podjetij v okviru vojaško-obrambnega kompleksa«.

V uredništvu Wall Street Journala aretacije še ne komentirajo. Kot dodaja AFP, je bil danes 31-letni Gershkovich tudi njihov poročevalec iz Rusije, delal pa je tudi za The Moscow Times. Njegova starša živita v ZDA.