Rusi imajo novo ustavo

Po več kot tretjini preštetih glasov so iz ruske centralne volilne komisije sporočili, da je skoraj tri četrtine volivcev glasovalo za 206 ustavnih sprememb . Med njimi so takšne, ki zagotavljajo, da v državi ustava prevlada nad mednarodnim pravom, da je poroka mogoča le med pripadnikoma različnih naravnih spolov ter da delavci z minimalnimi plačami in upokojenci s svojimi mesečnimi prejemki preživijo. Največ vznemirjenja je povzročil amandma, ki omogoča, da jim bo predsednik države , ki je tako ali drugače na oblasti že več kot dve desetletji, vladal še dodatnih 12 let.