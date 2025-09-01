Rusi lahko pričakujejo nove ukrajinske zaledne napade

Dan po tem, ko so v Moskvi napovedali jesensko ofenzivo in popolno »osvoboditev« uradno že prisvojenih ukrajinskih ozemelj, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odgovoril, da so branilci dobro pripravljeni, in napovedal nove napade na sovražnikovo zaledje.

Boris Čibej

»Sile in sredstva so pripravljeni. Načrtovani so tudi novi dipstrajki,« je ukrajinski voditelj izjavil včeraj po srečanju s poveljnikom oboroženih sil Oleksandrom Sirskim. S to angleško besedo je napovedal, da bodo Ukrajinci še naprej napadali rusko ozemlje z raketami dolgega dosega. Te so doslej dobivali od zahodnih zaveznic, a teh ni bilo veliko, hkrati pa je po nedavnem pisanju ameriškega poslovnega časnika Wall Street Journal »Pentagon po tihem zablokiral ukrajinske napade z izstrelki dolgega dosega na Rusijo«, ker je na ta način Bela hiša hotela pritegniti Moskvo za pogajalsko mizo.

ZDA odobrile prodajo 3350 raket z razširjenim dosegom Ukrajini. To naj bi bil del dvojne Trumpove strategije – pogajanja in pritisk na Rusijo. Ukrajinci so bili doslej najbolj učinkoviti z napadi z brezpilotnimi letali.

A z ameriškega zunanjega ministrstva so konec prejšnjega tedna sporočili, da so odobrili prodajo 3350 raket z razširjenim dosegom (ERAM) Ukrajini v vrednosti 825 milijonov dolarjev. »Trump morda upa, da bo dobava novih 'zmogljivosti za globlje udarce' Ukrajini Putina približala mirovnemu sporazumu,« so ugotovili v sveži številki ameriške revije Newsweek.

Kakor je za televizijo Fox News razložil ameriški veleposlanik pri Natu Matt Whitaker, ameriški predsednik ZDA Donald Trump uporablja dvojno strategijo: tako mirovna pogajanja kot pritisk. »Zagotovili jim bomo nekaj globljih udarnih zmogljivosti in najverjetneje jih bodo Ukrajinci uporabili,« je dejal ameriški diplomat.

V Ukrajini, kjer jim zaloge ameriških raket atacms in britansko-francoskih »nevihtnih senc« počasi pešajo, so se novic iz Washingtona razveselili, a njihovo navdušenje je bilo nemara prenagljeno. Kakor so razkrili ruski mediji, so obljubljeni ameriški »erami« bržkone še vedno zgolj »papirnati tigri«.

Novinarji ruskega novičarskega spletišča Dzen.ru so pobrskali po javno dostopnih ameriških virih in ugotovili, da so izdelavo tega poceni hibrida krilate rakete in jadralne bombe, ki naj bi ga izstreljevali z letal in naj bi imel do 460 kilometrov dosega, uradno napovedali šele lani, proizvodnja prototipa se je začela spomladi v Elginu na Floridi, preizkusi še niso končani, Pentagon pa sploh še ni izbral proizvajalca izstrelkov. »Tudi če bi se proizvodnja že začela, bi izdelava 3.350 raket trajala nekaj let,« so zapisali.

Brezpilotna bencinska kriza?

Bolj učinkoviti kot z maloštevilnimi zahodnimi izstrelki dolgega dosega so bili Ukrajinci v zadnjem času z napadi brezpilotnih letal. Njihova tarča je bila energetska infrastruktura v ruskem zaledju, zlasti rafinerije. »Do sredine avgusta je Kijevu uspelo poškodovati ruske rafinerije v Uhti, Rjazanu, Saratovu in Volgogradu ter tri rafinerije v samarski skupini (Sizram, Samara in Novokujbišev). Redno so bile napadane tudi rafinerije v rostovski in krasnodarski regiji,« je v nedavni analizi za mnenjsko središče Carnegie zapisal Sergej Vakulenko.

Po njegovem mnenju so ukrajinski napadi vplivali na dvig cen bencina v Rusiji, a da resne »bencinske krize« niso povzročili. »Zdi se, da so trenutno razmere zahtevne, a obvladljive. Večina rafinerij, ki so jih zadeli ukrajinski droni, še naprej proizvaja bencin, čeprav v zmanjšanih količinah. Prav tako je bilo mogoče preusmeriti bencin iz neprizadetih regij, del primanjkljaja pa se je zmanjšal z uporabo državnih rezerv,« je ugotovil dolgoletni ruski raziskovalec energetskih trgov.

Ukrajinski napadi so vplivali na dvig cen bencina v Rusiji, a da resne »bencinske krize« niso povzročili.

Opozoril je na dejstvo, da veliko ruskih osebnih in vojaških vozil poganja dizelsko gorivo, ki ga ima Rusija več kot dovolj. Po njegovih podatkih v Rusiji letno proizvedejo petino več bencina, kot ga potrebujejo, proizvodnja dizla pa dvakratno presega domače povpraševanje. »Zato je do popolne krize z gorivom, ki bi lahko na koncu ogrozila delovanje gospodarstva – ali vojske – še vedno daleč,« je ugotovil Vakulenko.