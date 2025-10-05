Rusi napadli le 70 kilometrov od meje z Natom, Poljska v pripravljenosti

V nedeljo zgodaj zjutraj se je prebudilo v nočno moro zahodnoukrajinsko mesto Lvov, ki običajno velja za eno najvarnejših v državi. Doživelo je enega najhujših in najdaljših napadov od začetka ruske invazije, ki je iluzijo o varnem zatočišču razblinil v prah in dim.

V zgodnjih nedeljskih urah so se nad mestom Lvov, ki leži le 70 kilometrov od poljske meje in s tem od praga zveze Nato, zgrnili temni oblaki. Kot poroča britanski časnik The Guardian, je mesto pet ur neprekinjeno prestajalo silovite napade z ruskimi droni in raketami. Sirene, ki so parale jutranjo tišino, so naznanile začetek dolgih ur strahu. Močne eksplozije so odmevale vse do zgodovinskega središča mesta, ki je pod zaščito Unesca, in prebivalce, ki so poiskali zavetje v kleteh in na postajah podzemne železnice, pahnile v grozo in negotovost.

Ugasnila življenja, uničeni domovi

Po poročanju agencije Reuters je v napadih po vsej državi umrlo najmanj pet ljudi, 14 pa je bilo ranjenih. Najbolj tragična zgodba prihaja prav iz regije Lvov, kjer so v vasi Lapaivka umrli štirje člani iste družine, med njimi tudi 15-letno dekle, ko je raketa neusmiljeno treščila v njihov dom in ga spremenila v ruševine. Peta smrtna žrtev je bila zabeležena v mestu Zaporožje na jugovzhodu države, kjer so reševalci prav tako poročali o številnih ranjenih.

V vasi Lapaivka v regiji Lvov so umrli štirje člani iste družine. Njihov dom je zadela raketa in ga spremenila v ruševine. FOTO: Reuters

Posledice napada so bile vidne po vsem mestu. Župan Lvova Andrij Sadovij je po poročanju agencije Associated Press sporočil, da je del mesta ostal brez električne energije, na več lokacijah pa so izbruhnili obsežni požari, med drugim v civilnem industrijskem parku na jugu mesta.

Regionalni guverner Maksim Kozickij pa je prebivalce pozval, naj zaprejo okna in se ne zadržujejo na prostem, saj je bila kakovost zraka močno poslabšana. Še v nedeljo zjutraj je po ulicah Lvova, ko so se izčrpani prebivalci po neprespani noči odpravljali k maši, padal pepel, na pločniku pred stanovanjskim blokom pa so ležali zviti, zogleneli ostanki ruskega drona.

Odziv Zelenskega in mednarodna razsežnost

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potrdil, da je bila Ukrajina znova tarča obsežnega in kombiniranega ruskega napada. Kot navaja BBC, je Rusija izstrelila več kot 50 raket in okoli 500 napadalnih dronov. Šlo je za kompleksen napad z uporabo različnih orožij: manevrirnih raket, ki letijo nizko in jih je težje prestreči, smrtonosnih balističnih raket kinžal, ki dosegajo hipersonične hitrosti, in počasnejših, a vztrajnih dronov šahed iranske izdelave, ki so namenjeni izčrpavanju zračne obrambe.

Močne eksplozije so odmevale vse do zgodovinskega središča mesta, ki je pod zaščito Unesca. FOTO: Reuters

Tarče so bile številne regije, od Ivano-Frankivska na zahodu do Harkova in Hersona na vzhodu in jugu.

Zelenski je znova pozval zaveznike, naj okrepijo zračno obrambo Ukrajine, saj je ta ključna za zaščito življenj. »Enostranska prekinitev ognja na nebu je mogoča – in prav to bi lahko odprlo pot do prave diplomacije. Amerika in Evropa morata ukrepati, da ustavita Putina,« je zapisal na družbenih omrežjih. Njegov poziv je bil prošnja za več sistemov, kot sta Patriot in IRIS-T, ki lahko edini učinkovito kljubujejo ruskemu zračnemu terorju.

Napad na Lvov, tako blizu meje zavezništva, je sprožil takojšen odziv sosednje Poljske. Kot poroča Guardian, so poljske letalske sile dvignile svoja bojna letala in preventivno zavarovale svoj zračni prostor, da bi preprečile morebitne incidente, kakršnim smo bili priča v preteklosti.

V vasi Lapaivka v regiji Lvov so umrli štirje člani iste družine. Njihov dom je zadela raketa in ga spremenila v ruševine. FOTO: Reuters

V zadnjih dneh je Rusija okrepila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, kar je po mnenju Kijeva premišljena taktika, s katero želi pred prihajajočo zimo povzročiti čim večjo škodo, pustiti ljudi na mrazu in v temi ter tako zlomiti njihov odpor.

Napad na Lvov je imel tudi kulturno razsežnost. V mestu je namreč ravno potekal letni knjižni sejem, eden največjih v vzhodni Evropi, ki se ga je udeležilo veliko mednarodnih avtorjev in gostov. Med njimi sta bili po poročanju Guardiana tudi Nobelova nagrajenka Olga Tokarczuk in dobitnica bookerjeve nagrade Bernardine Evaristo, ki sta se dogodku pridružili prek video povezave.