Rusi s tožbo nad Nacionalni zbor Marine Le Pen

AFP Marine Le Pen mnogi vidijo kot eno največjih groženj Evropski uniji. FOTO: Eric Feferberg/AFP

- Majhna in razmeroma neznana ruska firmaAviazapchast, ki se ukvarja s prodajo letalskih delov, toži francosko parlamentarno stranko, ki jo vodi Marine Le Pen . Ta si je leta 2014 od Prve češko-ruske banke, zasebne banke s sedežem v Moskvi, izposodila 9,4 milijona evrov za financiranje strankinih volilnih kampanj.A ko je Prva češko-ruska banka dve leti kasneje izgubila licenco in propadla, je dolg kupilo skoraj bankrotirano podjetje Konti, ki se ukvarja z izposojo avtomobilov. Od Kontija ga je kupil Aviazapchast v lasti, ruskega bogataša, ki je po poročanju sklada German Marshall domnevno povezan z rusko obveščevalno službo in vojsko. Ko je Aviazapchast leta 2016 kupil dolg, je bila njegova vrednost približno enaka letnemu dobičku podjetja pred obdavčitvijo.Stranka Nacionalna fronta, ki se je pred dvema letoma preimenovala v Nacionalni zbor, je od leta 2011, ko je vodenje stranke od svojega očetaprevzela Marine, vse bliže ruskemu predsedniku. Odnosi so vrhunec dosegli tri leta kasneje, ko je Marine Le Pen podprla priključitev Krima Ruski federaciji ter pri ruski banki dobila kredit za financiranje volilnih kampanj. Kredita zloglasni skrajno desni stranki v strahu za svoj ugled namreč ni želela odobriti nobena francoska banka.Sodišče v Moskvi se bo v zvezi s tožbo proti Nacionalnemu zboru prvič sestalo 2. junija letos. Dejstvo, da se je podjetje Aviazapchast odločilo za tožbo, bi lahko naznanjalo ohladitev doslej tesnih zavezniških odnosov med francosko skrajno desnico in Kremljem.