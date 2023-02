Rusi se hvalijo z ugrabljenimi otroki

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

V Kijevu trdijo, da so ruski osvojevalci doslej »ugrabili« in v Rusijo »deportirali« vsaj 16.000 ukrajinskih otrok. V Moskvi se s tem, da pred vojno rešujejo nedolžne otroke, hvalijo, na nedavnem moskovskem mitingu v podporo »posebni vojaški operaciji« pa so se na odru celo pojavili ukrajinski otroci, ki so se zahvaljevali ruskim prostovoljcem, ker so jih izvlekli iz smrtonosnih obstreljevanj.

Raziskovalci »Observatorija konflikta«, kakor so poimenovali program v okviru ameriške univerze Yale, ki »zbira, analizira in dela široko dostopne dokaze o ruskih vojnih zločinih in drugih grozodejstvih v Ukrajini«, so sredi februarja objavili posebno poročilo, v katerem ugotavljajo, da so ruske oblasti »sistematično« premestile najmanj 6.000 otrok iz Ukrajine v posebne ustanove na polotoku Krim in po Rusiji. Triinštirideset takšnih »prevzgojnih« centrov so našteli, večina od njih so mladinska letovišča, kamor so otroke pripeljali na »domnevne počitnice«, v drugih sprejemajo otroke, ki jih čaka rejništvo ali posvojitev.

Ponekod spreminjajo podatke otrok, da jih ne bi več mogli prepoznati. Ukrajinski otroci so se na prireditvi v Moskvi zahvalili rešiteljem. Ponekod je menda v programu tudi urjenje v rokovanju s kalašnikovko.

Ameriški »preiskovalci« so ugotovili, da v večini teh centrov izvajajo proruske »prevzgojne« programe, v nekaterih naj bi otroke tudi vojaško usposabljali, iz drugih naj ne bi hoteli pustiti otrok domov kljub zahtevam njihovih staršev. V nekatere centre so pripeljali sirote, od staršev številnih drugih pa so menda »izsilili«, da so otroke z območij, kjer divja vojna, sploh poslali na varno v ruske mladinske centre. Ponekod celo spreminjajo osnovne podatke otrok, da jih ne bi več mogli prepoznati, je pred dnevi povedala Katerina Raševska z ukrajinskega regionalnega centra za človekove pravice.

S tem, kar jih na Zahodu zdaj obtožujejo, so se v Rusiji že vse od začetka hvalili. »Ti otroci so naši otroci,« so govorili predstavniki oblasti, otroci iz Ukrajine pa so se javno zahvaljevali gostiteljem, ker so jih rešili pred vojnim nasiljem. Tudi na zadnji množični javni prireditvi, ki so jo prejšnjo sredo v Moskvi pripravili ob prvi obletnici »posebne vojaške operacije« v Ukrajini, se je pojavil prostovoljec Jurij Gagarin z vzdevkom »Angel«. Predstavili so ga kot človeka, ki je rešil veliko otrok v Ukrajini, z njim pa so na oder stopili tudi otroci.

»Hvala stricu Juriju, ker je mene, mojo sestro in na stotine tisoč otrok rešil iz Mariupolja,« je povedala 15-letna Anja Naumenko. Kasneje so ukrajinski mediji odkrili, da je punca zares iz Mariupolja, njeno mamo, ki da so ji socialne službe nekajkrat odvzele otroke, pa naj bi pokončali ruski izstrelki, ko se je lani aprila odpravila nakupovat cigarete. Ukrajinske sirote so ruski osvajalci tik pred tem, ko so se morali zaradi protiofenzive branilcev umakniti, premestili tudi iz Hersona. Konec oktobra je tedanji namestnik vodje proruskih vojaško-civilnih oblasti Kiril Stremousov povedal, da so 46 sirot že poslali na Krim.

Pisma ruskim vojakom

»Od začetka vojne se Rusija opravičuje, da rešuje otroke Donbasa. Iz okupiranih ozemelj v spremstvu televizijskih kamer odvažajo sirote, jim podeljujejo rusko državljanstvo in jih predajajo družinam po vseh Rusiji. V Moskvi temu pravijo reševanje otrok pred vojno, ne povedo pa tega, da so sami vzpostavili pogoje za takšno evakuacijo. Za Ukrajino je to deportacija,« so v nedeljo povedali na ruski opozicijski televiziji Djožd (»Dež«), ki je v domovini ni mogoče gledati že od lanskega marca, zdaj pa je registrirana na Nizozemskem.

Objavili so skoraj enourno reportažo, v kateri sta novinarki Sonja Grojsman in Nigina Berojeva prikazali pričevanja tako pretresenih ukrajinskih staršev otrok kot presrečnih novih ruskih očetov in mater, hkrati pa sta potrdili, da v internatih in drugih središčih po Rusiji ukrajinskim sirotam zdaj nudijo domovinsko vzgojo svoje nove očetnjave. Našli sta vsaj 400 takšnih ukrajinskih otrok, ki so zdaj na »vojaško-domoljubnem« prevzgajanju, ta pa včasih vključuje tudi gledanje novinarskih konferenc predstavnikov ruskega zunanjega ministrstva, ki se hvalijo z »uničevanjem nacistov« v Ukrajini.

Ponekod je menda v programu tudi urjenje v rokovanju s kalašnikovko, drugje morajo otroci pisati pisma ruskim vojakom na fronto. V uradnih dokumentih, ki sta jih izbrskali novinarki, je zapisano, da so lani avgusta več kot 400 ukrajinskih sirot namestili v 24 dijaških domov; v vsaj 21 od njih so jim pripravili tudi vojaško domovinsko prevzgojo.