Rusi vse bolj jezni in zaskrbljeni

Sredi poletja so moskovske železniške postaje, s katerih vlaki odhajajo proti jugu, običajno polne dopustnikov. Zadnja štiri leta so se med izčrpanimi starši in otroki, ki so sanjarili o oddaljenem morju, znašli tudi možje v uniformah. Letos pa je vzdušje povsem drugačno. Vlaki proti Krimu so srhljivo prazni, vojaške uniforme so še opaznejše, vse prežema tesnoba. Tako kot drugod po Rusiji se govori o pomanjkanju goriva, napadih z brezpilotniki, izpadih interneta in grožnji novega vala mobilizacije. Hudo pomanjkanje goriva Rusi niso bili tako vznemirjeni vse od leta 2022, ko so bili rezervisti prvič vpoklicani za vojno v Ukrajini. Fundacija za javno mnenje (FOM), raziskovalna agencija, tesno povezana s Kremljem, je 2. julija poročala, da je 55 odstotkov vprašanih navedlo, da so njihovi ...