Rusi zadeli tudi železniško postajo, brez vode 34.000 ljudi

Ukrajina je ponoči znova doživela obsežen val ruskih napadov na kritično infrastrukturo. Na udaru so bili predvsem energetski in železniški objekti, posledice pa so najbolj občutili prebivalci Odesе, kjer je več tisoč gospodinjstev ostalo brez ogrevanja in vode, poročajo tuje tiskovne agencije. Iz Kijeva so obenem sporočili, da je ukrajinska vojska zadela rusko rafinerijo v Rjazanu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nagovoru prek družbenih omrežij poudaril, da je Rusija v noči na danes proti Ukrajini izstrelila več sto napadalnih brezpilotnikov in več kot 50 raket, katerih glavni cilj ostaja energetska infrastruktura. »Cilj Rusije je povzročiti trpljenje milijonov Ukrajincev,« je zapisal in Moskvo znova obtožil napadov na civilne objekte.

Med zadetimi tarčami tudi železniška postaja

Med zadetimi tarčami je bila tudi železniška postaja v Fastivu, okoli 70 kilometrov jugozahodno od Kijeva. Glavno poslopje je zgorelo po požaru, ki ga je povzročil dron. Po podatkih državnih železnic žrtev ni bilo, je pa prišlo do motenj v primestnem prometu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski FOTO: Genya Savilov/AFP

Napadi so povzročili škodo na energetski infrastrukturi v regijah Černigov, Zaporožje, Lvov, Odesa in Dnipropetrovsk. Minister za obnovo Oleksij Kuleba je sporočil, da je v Odesi brez gretja ostalo 9500 odjemalcev, brez vode pa 34.000 ljudi. Zaradi nujnih popravil bo po napovedih vlade občasno prihajalo do izpadov električne energije tudi drugod po državi. Povišano pripravljenost je zaradi napadov razglasila tudi poljska protizračna obramba, ki je v zrak dvignila lovce, vendar kršitve zračnega prostora ni zaznala.

Iz ukrajinskega generalštaba so medtem sporočili, da so z napadom drona zadeli rafinerijo v Rjazanu, eno največjih v Rusiji, ki naj bi oskrbovala ruske oborožene sile. Guverner regije Pavel Malkov je potrdil požare v objektu, žrtev pa naj ne bi bilo. Po njegovih besedah so ruske sile ponoči sestrelile 29 ukrajinskih dronov, navaja Ukrinform.

Od začetka invazije februarja 2022 Rusija vztrajno napada ukrajinsko energetsko in toplotno omrežje ter uničuje ključne civilne objekte, kljub prizadevanjem ZDA za umiritev razmer. V okviru ameriških mirovnih pobud se v Miamiju nadaljujejo pogovori med delegacijama Ukrajine in ZDA o predlogu mirovnega sporazuma. Zelenski je na omrežju X sporočil, da je o poteku pogovorov obvestil generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja, s katerim sta se dogovorila za nadaljnje usklajevanje in si izmenjala zagotovitve o podpori.