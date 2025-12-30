  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Rusija v Belorusijo namestila rakete orešnik, da bi lažje zadela evropske tarče

    Rakete orešnik naj bi imele jedrsko zmogljivost. Rusija je raketne sisteme najverjetneje namestila v bližino meje z Natom in Ukrajino.
    Rusko obrambno ministrstvo je v Belorusijo namestilo rakete z dosegom do 5500 kilometrov. FOTO: AFP
    Rusko obrambno ministrstvo je v Belorusijo namestilo rakete z dosegom do 5500 kilometrov. FOTO: AFP
    Ma. J.
    30. 12. 2025 | 17:28
    30. 12. 2025 | 17:46
    3:30
    A+A-

    Ruske in beloruske oblasti so v torek objavile posnetek, ki prikazuje namestitev hiperzvočnih raket orešnik v Belorusiji. Vojaki v posnetku zakrivajo nosilce in raketne sisteme s kamuflažnimi mrežami. Rusija je rakete namestila bližje meji s Poljsko, Litvo in Latvijo, da bo lahko v primeru vojne z Evropo, lažje zadela tarče, poroča tiskovna agencija Reuters.

    image_alt
    Ukrajina zanika napad na Putinovo rezidenco

    Rusko ministrstvo za obrambo je rakete orešnik javnosti prikazalo prvič, piše ruska tiskovna agencija Tass. Predsednik Vladimir Putin je dejal, da je rakete orešnik nemogoče prestreči, saj potujejo s hitrostjo, ki je desetkrat hitrejša kot hitrost potovanja zvoka. Dodal je, da se rakete orešnik da primerjati z jedrskim orožjem, tudi ko imajo nameščeno običajno in ne jedrsko konico. Njihov doseg naj bi bil do okoli 5500 kilometrov daleč. To pomeni, da bi lahko zadele tarčo kjerkoli v Evropi ali na zahodu ZDA, pojasnjuje Reuters.

    Rakete orešnik so doslej preskusili samo enkrat, in sicer v ruskem napadu na Ukrajino novembra 2024.

    Vojaki so v posnetku orožje zakrivali z mrežami. FOTO: AFP
    Vojaki so v posnetku orožje zakrivali z mrežami. FOTO: AFP

    Po ocenah nekaterih ameriških strokovnjakov, ki so preučevali satelitske posnetke Belorusije, je Rusija rakete orešnik najverjetneje namestila na nekdanjo letalsko bazo v vzhodni Belorusiji, poroča Reuters.

    Zelenski: Ruske obtožbe so lažne

    Namestitev in oznanilo Moskve, da so raketni sistemi začeli z aktivnim delovanjem v državi, ki meji neposredno na Ukrajino in tri članice zveze Nato, prihaja v času, ko so napetosti med Rusijo in Ukrajino še posebej visoke. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je pretekli konec tedna sicer srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, s katerim naj bi dosegla diplomatski napredek.

    Moskva je v ponedeljek Ukrajino obtožila, da so na Putinovo rezidenco v Novgorodu izstrelili več deset dronov. Zelenski je obtožbe označil za »tipične ruske laži« in dejal, da v Kremlju spodkopavajo prizadevanja za mir med Rusijo in Ukrajino.

    Za domnevni napad Ukrajine na Putinovo rezidenco ni nobenih dokazov, je po navedbah Guardiana dejal vir, ki je blizu francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu. »Ukrajina in njeni zavezniki so zavezani k miru, medtem ko Rusija nadaljuje in stopnjuje vojno proti Ukrajini. Gre za dejanja, ki direktno nasprotujejo mirovnemu načrtu predsednika Trumpa,« je še dejal vir.

    Zelenski je novinarjem dejal, da se je Ukrajina povezala z ameriško ekipo, s katero so pregledali podrobnosti domnevnega napada in potrdili, da so ruske obtožbe lažne, poroča Reuters.

    Nekateri ameriški strokovnjaki so skeptični glede raket orešnikov in dvomijo, da bodo spremenile pravila igre. FOTO: AFP
    Nekateri ameriški strokovnjaki so skeptični glede raket orešnikov in dvomijo, da bodo spremenile pravila igre. FOTO: AFP

    Putin naj bi sam obvestil Trumpa o napadu, ta pa je dejal, da bodo ZDA preverile, kaj se je v resnici zgodilo. Rusija se je zavezala, da na domnevni napad ne bo odgovorila z diplomacijo in se bo maščevala.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Kijev išče varnostna zagotovila, Moskva grozi evropskim državam

    Pred srečanjem Donalda Trumpa in Volodimirja Zelenskega na Floridi so v Rusiji izrazili prepričanje, da jim bo Donbas pripadel v vsakem primeru.
    Boris Čibej 28. 12. 2025 | 20:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Rusija skuša Ukrajini z napadi vsiliti energetski mrk

    Izpadi elektrike dvigujejo tudi ceno živil. Ukrajina je bila že devetič tarča obsežnega ruskega napada na energetsko infrastrukturo.
    Boris Čibej 23. 12. 2025 | 16:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ruske tarče so energetika, mostovi in železnica

    Sile napadalcev poskušajo prometno odrezati jugozahodni del Ukrajine.
    Boris Čibej 22. 12. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Napad na Evropo za Putina nesmisel

    Na tradicionalnem maratonskem pregledu leta je ruski voditelj povedal, da je njegova država že privolila v kompromise Američanov.
    Boris Čibej 19. 12. 2025 | 15:23
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenska Istra

    Slovensko Istro preplavlja gradnja stanovanj za pregrešno visoko ceno

    Le petina je najemnih stanovanj, mladi se selijo predvsem iz piranske občine.
    Boris Šuligoj 29. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    RusijaUkrajinaBelorusijaraketaVladimir PutinVolodimir ZelenskiDonald Trumporožje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Slovenija
    Prijateljstvo

    Tudi letos so nazdravili s penino na mostu čez reko Muro

    Slovenski in hrvaški policisti in predstavniki lokalnih skupnosti nadaljujejo 33-letno tradicijo.
    30. 12. 2025 | 17:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Rusija v Belorusijo namestila rakete orešnik, da bi lažje zadela evropske tarče

    Rakete orešnik naj bi imele jedrsko zmogljivost. Rusija je raketne sisteme najverjetneje namestila v bližino meje z Natom in Ukrajino.
    30. 12. 2025 | 17:28
    Preberite več
    Razno
    Preiskava

    V Nemčiji iz bančnih sefov ukradli okoli 30 milijonov evrov, storilce še iščejo

    Po do sedaj zbranih podatkih gre za enega največjih ropov bančnih sefov v sodobni nemški zgodovini.
    30. 12. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šahovski komentar

    Carlsen in Gorjačkina prvaka

    Darja Kapš o svetovnem prvenstvu v hitrih disciplinah.
    30. 12. 2025 | 14:27
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    PU Maribor

    64-letni voznik na prehodu za pešce trčil v otroka in odpeljal

    Policisti so voznika izsledili, otrok je bil v prometni nesreči hudo poškodovan.
    30. 12. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Razno
    Preiskava

    V Nemčiji iz bančnih sefov ukradli okoli 30 milijonov evrov, storilce še iščejo

    Po do sedaj zbranih podatkih gre za enega največjih ropov bančnih sefov v sodobni nemški zgodovini.
    30. 12. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šahovski komentar

    Carlsen in Gorjačkina prvaka

    Darja Kapš o svetovnem prvenstvu v hitrih disciplinah.
    30. 12. 2025 | 14:27
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    PU Maribor

    64-letni voznik na prehodu za pešce trčil v otroka in odpeljal

    Policisti so voznika izsledili, otrok je bil v prometni nesreči hudo poškodovan.
    30. 12. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več

