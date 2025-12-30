Rusija v Belorusijo namestila rakete orešnik, da bi lažje zadela evropske tarče

Ruske in beloruske oblasti so v torek objavile posnetek, ki prikazuje namestitev hiperzvočnih raket orešnik v Belorusiji. Vojaki v posnetku zakrivajo nosilce in raketne sisteme s kamuflažnimi mrežami. Rusija je rakete namestila bližje meji s Poljsko, Litvo in Latvijo, da bo lahko v primeru vojne z Evropo, lažje zadela tarče, poroča tiskovna agencija Reuters.

Rusko ministrstvo za obrambo je rakete orešnik javnosti prikazalo prvič, piše ruska tiskovna agencija Tass. Predsednik Vladimir Putin je dejal, da je rakete orešnik nemogoče prestreči, saj potujejo s hitrostjo, ki je desetkrat hitrejša kot hitrost potovanja zvoka. Dodal je, da se rakete orešnik da primerjati z jedrskim orožjem, tudi ko imajo nameščeno običajno in ne jedrsko konico. Njihov doseg naj bi bil do okoli 5500 kilometrov daleč. To pomeni, da bi lahko zadele tarčo kjerkoli v Evropi ali na zahodu ZDA, pojasnjuje Reuters.

Rakete orešnik so doslej preskusili samo enkrat, in sicer v ruskem napadu na Ukrajino novembra 2024.

Vojaki so v posnetku orožje zakrivali z mrežami. FOTO: AFP

Po ocenah nekaterih ameriških strokovnjakov, ki so preučevali satelitske posnetke Belorusije, je Rusija rakete orešnik najverjetneje namestila na nekdanjo letalsko bazo v vzhodni Belorusiji, poroča Reuters.

Zelenski: Ruske obtožbe so lažne

Namestitev in oznanilo Moskve, da so raketni sistemi začeli z aktivnim delovanjem v državi, ki meji neposredno na Ukrajino in tri članice zveze Nato, prihaja v času, ko so napetosti med Rusijo in Ukrajino še posebej visoke. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je pretekli konec tedna sicer srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, s katerim naj bi dosegla diplomatski napredek.

Moskva je v ponedeljek Ukrajino obtožila, da so na Putinovo rezidenco v Novgorodu izstrelili več deset dronov. Zelenski je obtožbe označil za »tipične ruske laži« in dejal, da v Kremlju spodkopavajo prizadevanja za mir med Rusijo in Ukrajino.

Za domnevni napad Ukrajine na Putinovo rezidenco ni nobenih dokazov, je po navedbah Guardiana dejal vir, ki je blizu francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu. »Ukrajina in njeni zavezniki so zavezani k miru, medtem ko Rusija nadaljuje in stopnjuje vojno proti Ukrajini. Gre za dejanja, ki direktno nasprotujejo mirovnemu načrtu predsednika Trumpa,« je še dejal vir.

Zelenski je novinarjem dejal, da se je Ukrajina povezala z ameriško ekipo, s katero so pregledali podrobnosti domnevnega napada in potrdili, da so ruske obtožbe lažne, poroča Reuters.

Nekateri ameriški strokovnjaki so skeptični glede raket orešnikov in dvomijo, da bodo spremenile pravila igre. FOTO: AFP

Putin naj bi sam obvestil Trumpa o napadu, ta pa je dejal, da bodo ZDA preverile, kaj se je v resnici zgodilo. Rusija se je zavezala, da na domnevni napad ne bo odgovorila z diplomacijo in se bo maščevala.