Rusija bo tuje vojake v Ukrajini obravnavala kot legitimne tarče

Rusija je danes sporočila, da bo prisotnost kakršnih koli tujih vojakov v Ukrajini štela kot legitimen vojaški cilj. Opozorilo Moskve sledi izjavam zaveznikov Kijeva, ki so se ta teden dogovorili o ključnih varnostnih jamstvih za Ukrajino. Pri tem je Moskva Ukrajino in njene podpornike označila za »vojno os«.

Evropski voditelji so se s predstavniki ZDA na torkovem srečanju t. i. koalicije voljnih v Parizu dogovorili o varnostnih jamstvih za Ukrajino, ki naj bi začela veljati po morebitni prekinitvi ognja. Med drugim so se dogovorili o mehanizmu za nadzor prekinitve ognja pod vodstvom ZDA, voditelji Francije, Združenega kraljestva in Ukrajine pa so podpisali dogovor o nameri razporeditve sil v Ukrajini.

»Vse takšne enote in objekti bodo za ruske oborožene sile veljali za legitimne vojaške cilje. Ta opozorila so bila večkrat izdana na najvišjih ravneh in ostajajo veljavna,« je navedla tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova.

Pri tem je Ukrajino in evropske podpornike označila za »vojno os« in opozorila, da so dogovori, ki so jih dosegli o namestitvi evropskih mirovnih sil v Ukrajini, daleč od tega, kar bi Rusija lahko sprejela za konec vojne.

»Nove militaristične izjave t. i. koalicije voljnih in kijevskega režima skupaj tvorijo pravo 'os vojne',« je dejala Zaharova in načrte evropskih zaveznikov in Ukrajine označila za nevarne in uničujoče.

Medtem se napadi Rusije v že skoraj štiriletni ofenzivi na Ukrajino nadaljujejo. Ponoči je po obsežnih napadih z droni v ukrajinskih regijah Dnipropetrovsk in Zaporožje več kot milijon ljudi ostalo brez elektrike, vode in ogrevanja. Moskva je danes tudi sporočila, da je zavzela še eno vas v Dnipropetrovsku.