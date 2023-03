Rusija bo v Belorusiji namestila jedrsko orožje

V nadaljevanju preberite:

Ruski predsednik Vladimir Putin je napovedal, da bodo zato, ker Zahod pošilja Ukrajini orožje, ki je »tako ali drugače povezano z jedrskimi tehnologijami«, zaveznico Belorusijo oborožili s taktičnim jedrskim orožjem.

Ko so prejšnji teden iz Londona prišle novice, da bo Velika Britanija Ukrajini poslala tudi tankovske granate, ki so narejene iz osiromašenega urana, je sledil ostri odziv iz Moskve. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je to označil za vojni zločin in zločin proti človeštvu, Putin je zažugal, da se bo Moskva vsekakor odzvala na dejstvo, da »je kolektivni Zahod začel uporabljati orožje z jedrskimi komponentami«.