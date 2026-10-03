Rusija cilja ladje in mostove ter poziva tujce, naj zapustijo Kijev

V ruskem napadu na tovorno ladjo v Odesi je umrl član posadke, trije mornarji pa so bili poškodovani, so v soboto sporočile pristaniške oblasti v tem ukrajinskem obalnem mestu. Preostalih 13 članov posadke so evakuirali. Ruska vojska trdi, da je ladjo napadla, ker je prevažala vojaško opremo.

Pristojni niso objavili podatkov o državljanstvu ubitih ali ranjenih na ladji, ki je sicer plula pod zastavo Liberije, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Ruska vojska je potrdila, da je napadla in poškodovala tovorno ladjo v Odesi, ker da je ta prevažala vojaško opremo. Ukrajinski uradniki so medtem napad obsodili kot še en nameren ruski napad na civilna plovila.

Ukrajina je v začetku julija začela pogosteje izvajati napade z droni na plovila v Črnem morju in Azovskem morju, ki potujejo v pristanišča pod ruskim nadzorom. V Kijevu trdijo, da je ukrajinska vojska od takrat zadela več kot 300 ruskih tankerjev in tovornih ladij. Rusija se je odzvala z okrepljenimi napadi na ukrajinske ladje ter pristanišča ob Črnem morju in tudi na Donavi. Napadi obeh strani so v veliki meri ustavili ladijski promet v Črnem morju.

Rusija je ponoči napadla še en pomemben most čez reko Dneper v Kijevu, in sicer Severni most, je v soboto sporočil župan Vitalij Kličko. Že pred dnevi so ruske sile napadle kijevski Južni most. Kličko je povedal, da so bili v napadu poškodovani cestišče na mostu ter trolejbusni kabli, promet pa je v eno smer prekinjen v smeri desnega brega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V četrtek in v petek je bil tarča napadov Južni most, ki so ga zato zaprli, v mestu pa so nastajali hudi zastoji. Promet čez druga pomembna mostova v mestu je od petka omejen, čeprav nista bila tarča napadov.

Ruski poziv tujcem v Kijevu

Rusko zunanje ministrstvo je v soboto pozvalo tuje diplomate in državljane, naj zapustijo Kijev, ter jih opozorilo pred novimi množičnimi napadi na ukrajinsko prestolnico. Dodalo je, da je za morebitne negativne posledice v celoti odgovoren vsak, ki opozorilo ignorira, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Oborožene sile Ruske federacije bodo nadaljevale množične povračilne napade,« je sporočilo zunanje ministrstvo, ki je dodalo, da so tuje diplomate in državljane v preteklosti že pozvali, naj zapustijo Kijev in ne obiskujejo Ukrajine. Ker nekateri opozoril ne upoštevajo, se po navedbah ministrstva zavestno izpostavljajo smrtni nevarnosti.

Kijevski Severni most čez Dneper je bil poškodovan v zadnjem ruskem napadu. FOTO: Sergei Supinsky/AFP

Rusija med vojno v Ukrajini redno napada Kijev z brezpilotnimi letalniki in raketami, v zadnjih tednih pa je napade na ukrajinsko prestolnico še okrepila. Župan Vitalij Kličko je v petek dejal, da bi moralo biti mesto zdaj pripravljeno na vojno stanje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ruskega predsednika Vladimirja Putina obtožil, da z obsežnimi napadi na civilna območja krši pravila oboroženega spopada. Kremelj obtožbe zavrača.