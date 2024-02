Rusija in Ukrajina izvedli nove napade z droni

Rusija je ponoči nad Ukrajino izstrelila 16 brezpilotnih letalnikov tipa šahed, so danes sporočili iz Kijeva in dodali, da je ukrajinska zračna obramba deset dronov sestrelila. Iz Moskve so medtem sporočili, da je ruska zračna obramba sestrelila 19 ukrajinskih dronov. O žrtvah in škodi za zdaj niso poročali.

Po navedbah ukrajinske vojske so ruske sile brezpilotne letalnike izstrelile iz oporišč na priključenem polotoku Krim in iz regije Kursk, ki meji na Ukrajino. »Po zaslugi bojnih operacij je bilo uničenih deset šahedov v regijah Mikolajev, Herson in Harkov,« je sporočila.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči nad regijami Kursk, Brjansk, Orjol in Krasnodar ter nad Črnim morjem sestrelila deset ukrajinskih dronov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V regiji Orjol naj bi bil napad usmerjen proti tamkajšnji energetski infrastrukturi, iz mesta Ilsk na območju Krasnodarja pa so poročali o požaru v rafineriji nafte, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

V Moskvi so se medtem danes odzvali na četrtkovo menjavo na čelu ukrajinskih oboroženih sil, kjer je odstavljenega generala Valerija Zalužnega nasledil Oleksandr Sirski. »To ni dejavnik, ki bi spremenil potek posebne vojaške operacije,« je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

O zamenjavi priljubljenega Zalužnega se je v zadnjih mesecih veliko ugibalo, saj naj bi bil general že dolgo v sporu z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Spor naj bi se zaostril zlasti po spodleteli ukrajinski ofenzivi lani poleti.

58-letni Sirski je javnosti manj znan in karizmatičen kot njegov predhodnik, a je kljub temu ključna oseba v ukrajinski vojski. Med drugim je odigral pomembno vlogo pri obrambi Kijeva na začetku ruske invazije.