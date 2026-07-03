Rusija in Ukrajina nadaljevali napade, več smrtnih žrtev na obeh straneh

Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Sumi so bile ubite štiri osebe. V ukrajinskih napadih na Rusijo in zasedeno ukrajinsko ozemlje pa je bilo ubitih pet ljudi. Novi napadi sledijo obsežnim ruskim napadom na Kijev, ki so po najnovejših podatkih terjali 30 smrtnih žrtev.

Ruska vojska je ponoči z droni napadla regijo Sumi. Po navedbah lokalnih oblasti je zadela stanovanjsko stavbo, v kateri je nato izbruhnil požar. Ubite so bile najmanj štiri osebe, še tri so bile ranjene.

Moskva je z droni in raketami med drugim napadla tudi regijo Dnipropetrovsk, v kateri je bilo ranjenih deset ljudi, več stavb in avtomobilov pa je bilo poškodovanih. V ukrajinskih napadih na Rusijo in ukrajinsko ozemlje pod nadzorom ruske vojske je bilo medtem ubitih pet ljudi. V zasedenem delu ukrajinske regije Zaporožje so bile po navedbah tamkajšnjih proruskih oblasti ubite tri osebe.

Tarča napadov je bila tudi ruska regija Belgorod. Kot so danes sporočile tamkajšnje oblasti, je bila v ukrajinskem napadu ubita ena oseba. Napad je povzročil škodo na energetski infrastrukturi ter motnje v oskrbi z elektriko in vodo. Iz ruske regije Brjansk pa poročajo o eni smrtni žrtvi napada z dronom.

Novi napadi sledijo obsežnim ruskim napadom na Kijev, ki so po najnovejših podatkih terjali 30 smrtnih žrtev. FOTO: Tetiana Dzhafarova/Afp

Skupno je zračna obramba po navedbah Moskve ponoči sestrelila 155 ukrajinskih dronov. Ukrajinska vojska je medtem sporočila, da je ponoči sestrelila 82 ruskih dronov.

Novi napadi sledijo obsežnim ruskim napadom na Kijev, ki so v noči s srede na četrtek po najnovejših podatkih lokalnih oblasti terjali najmanj 30 smrtnih žrtev, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Število žrtev je naraslo potem, ko so izpod ruševin izvlekli več trupel. V napadih je bilo sicer ranjenih še več deset ljudi.

Lokalne oblasti v Kijevu so danes prebivalce pozvale, naj omejijo čas, ki ga preživijo na prostem, potem ko so požari po ruskih napadih povečali raven onesnaženosti zraka.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek obljubil odziv na omenjene ruske napade, medtem ko je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov povedal, da bo Rusija »še naprej stopnjevala pritisk na režim v Kijevu, da bi dosegla zastavljene cilje«.