Rusija in Ukrajina ponoči izvedli napade z droni

Ukrajina je ponoči proti Rusiji izstrelila 283 dronov, kar je bil eden največjih napadov Kijeva od začetka vojne, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Vse drone so prestregli ali uničili. Ukrajina pa je bila ponoči tarča 154 ruskih dronov, ki so jih prav tako večino sestrelili. V regiji Černigov so povzročili izpad elektrike.

Ukrajinske lokalne oblasti so tudi sporočile, da sta bila na jugu države v Zaporožju v napadu ruskih dronov na stanovanjsko poslopje ubita dva človeka in ranjena dva otroka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Rusiji, kjer so ponoči po navedbah obrambnega ministrstva prestregli oziroma uničili 283 ukrajinskih dronov, pa je bila glavna tarča južna regija Rostov. Njen guverner Juri Sljusar je sporočil, da so sestrelili 90 dronov.

Moskovski župan Sergej Sobjanin pa je sporočil, da so jih prestregli 27, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih lokalnih oblasti sta bili medtem v napadih z droni v regiji Saratov na jugovzhodu Rusije ranjeni dve osebi, napadi so povzročili tudi škodo na več hišah.

Glede na poročila, ki so jih objavili na omrežju telegram, so ukrajinski droni zadeli tudi obrat za proizvodnjo dušika v mestu Toljati, tarče napadov na zahodu države pa so bile rafinerije nafte. Tarča napada je bilo tudi mesto Ufa, ki je od Ukrajine oddaljeno 1600 kilometrov.

Državi tako nadaljujeta medsebojne napade, medtem ko so mirovna pogajanja zaradi osredotočenosti ZDA na vojno proti Iranu zastala. Po napovedih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega se bosta danes v ZDA po premoru sestali ukrajinska in ameriška delegacija, ki posreduje med stranema. Zelenski pričakuje datum nadaljevanja tristranskih pogajanj z Rusijo.