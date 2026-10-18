Rusija in Ukrajina tolčeta druga po drugi: človeške žrtve in goreča nafta

Ruska vojska je izvedla nove napade na cilje v Ukrajini, v katerih je ubila najmanj dve osebi, so v nedeljo sporočile ukrajinske oblasti. Tarča napadov je bila tudi Rusija; v enem od napadov je izbruhnil požar na naftnem terminalu v Sankt Peterburgu.

V ukrajinski regiji Zaporožje je bila v ruskih napadih po navedbah lokalnih oblasti ubita ena oseba, še dve sta bili ranjeni. Poškodovanih je bilo tudi več civilnih objektov, 18 avtomobilov in izobraževalna ustanova. O smrtni žrtvi in več ranjenih poročajo tudi iz Poltave, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je sporočila ukrajinska vojska, je zračna obramba ponoči sestrelila 152 od 180 ruskih dronov.

Ukrajinska zračna obramba je ponoči sestrelila 152 od 180 ruskih dronov. Na fotografiji prizor iz Zaporožja, ki je redna tarča ruskih napadov. FOTO: Daria Nazarova/AFP

Tarča napadov z droni je bila tudi Rusija. Zračna obramba je namreč v bližini Sankt Peterburga sestrelila več kot sto ukrajinskih dronov, so sporočile tamkajšnje oblasti. Ostanki brezpilotnikov so padli na hiše, avtomobile in električne napeljave, kar je povzročilo kratkotrajne izpade električne energije.

Po enem od ukrajinskih napadov je tudi zagorelo na naftnem terminalu v Sankt Peterburgu, letališče Pulkovo pa je zaradi napadov omejilo aktivnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.